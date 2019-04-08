鐵觀音藏毒！　泰籍華裔男闖關失敗　胯下搜出市價200萬K他命

▲泰籍男子夾帶走私1公斤K他命毒品意圖從桃機闖關，光譜儀鑑識呈毒品反應。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

泰國籍吳姓華裔男子日前在泰國當地賭博輸10萬元，被當地黑幫鎖定要他協助跨國運賭抵債，刑事局國際刑警科透過國際情報交換及過濾分析台灣入出境資料，4月7日趁吳姓男子搭機抵台時，在機場攔下他盤查，結果在他大腿胯下部位發現以白色紗布纏繞夾帶錫箔茶葉包，裡面裝的竟是大批K他命毒品。刑事局國際刑警科表示，吳男積欠10萬元台幣債務，卻走私市價高達200萬元K他命，恐面臨不輕刑責。

▲刑事局國際刑警科查獲泰國籍男子夾帶走私一公斤K他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警會同航警局、新北市刑大、士林憲兵隊7日上午8點趁吳男（26歲、無前科）搭機入境時，會同關務署人員，將他帶到偵訊室搜索，在他大腿內側發現已台灣慣見的錫箔包裝「鐵觀音」茶數包，重量達1公斤，經警員開封後發現內裝盛白色粉末，經毒品光譜儀分析確定為高純度K他命。

▲刑事局國際刑警科副隊長張瑋倫說明查緝經過（圖／記者張君豪攝）

吳男旋即遭幹員逮捕偵訊，他向警方表示因在泰國賭博失利，輸了10萬元台幣，債主介紹當地毒梟要他幫忙挾帶毒品到台灣，這批毒品均以鋁箔包茶葉封膜當掩護、泰國毒梟還以「觀音王」「鐵觀音」等不同茶品分裝安毒和K他命。警方指出，跨國運毒操盤者多會選擇無前科的民眾當「腳」運輸毒品，藉此規避警方查緝。

但專案小組半年前接獲國際刑警轉發情資、加上過濾跨國毒品犯嫌大數據資料庫，歷經半年爬梳資料，總算在茫茫跨國轉運旅客名單中，鎖定泰國籍吳姓華裔男子涉有重嫌，順利破獲這起人體跨國運毒案。

刑事局國際刑警科副隊長張瑋倫表示：由於近來台警嚴查毒品，導致國內K他命大盤價格已達每公斤100萬元、市價則每公斤超過200萬元，可能因此導致東南亞毒梟覬覦台灣毒品市場，警訊後將這名鄭姓泰國籍男子依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台北地檢察署偵辦。

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