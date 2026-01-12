　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠敲3億！　揭超跑名人陳肯特黑底

超跑車手陳肯特喜愛收藏各式法拉利跑車。（翻攝法拉利官網）

超跑車手陳肯特喜愛收藏各式法拉利跑車。（翻攝法拉利官網）

圖文／鏡週刊

超跑收藏家陳肯特誆稱擁有2輛頂級限量法拉利超跑，以修圖軟體偽造意見書，成功詐得美國經銷商3.2億元。本刊調查，陳肯特長期經營超跑車圈富豪人設，藉此策劃橫跨台、美兩地完美詐騙，冒名律師、偽造文件，成功讓美國買家相信他手上擁有限量名車，跨海匯款，金流到手後迅速切斷軌跡，直到買家驚覺被騙才跨海追款。諷刺的是，支撐他豪奢形象的背後，全是非法線上博弈與洗錢金流，隨著騙局細節與移轉豪宅給女友等脫產手段曝光，其精心營造的富商假面也被揭穿。

陳肯特誆稱有這輛Ferrari FXX-K Evo超跑。（翻攝法拉利官網）

陳肯特誆稱有這輛Ferrari FXX-K Evo超跑。（翻攝法拉利官網）

直到台中地方法院日前又開庭審理，陳肯特才首度鬆口，對檢方起訴的詐欺、洗錢、組織犯罪及違反公司法等罪名「全部認罪」，並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，台中地院自此才態度逆轉，日前裁定陳肯特以5,000萬元交保，而交保最吸睛的焦點就是陳肯特準備償還買家損失要販售的2輛頂級法拉利賽道車。

貴公子娛樂城網站頁面，Q版公仔吸引年輕族群，實際掌控者為陳肯特。 （翻攝畫面）

▲貴公子娛樂城網站頁面，Q版公仔吸引年輕族群，實際掌控者為陳肯特。 （翻攝畫面）

陳肯特供稱，2輛頂級法拉利賽道車KC23與SP3分別存放於瑞士、義大利車廠，市值各約1,500萬美元、600萬美元。其中KC23是法拉利專為金字塔頂端客戶推出的One-Off（全球僅一輛）客製化超跑，運用488 GT3 EVO賽車的平台為基礎並加入了「飛行器」的元素，搭配獨特的「Gold Mercury 」四層金屬鋁漆和源自賽車的戰鬥內裝，曾於義大利法拉利博物館公開展示。

陳肯特想出售世界僅此一輛的法拉利KC23，與美商談和解。（翻攝法拉利官網）

陳肯特想出售世界僅此一輛的法拉利KC23，與美商談和解。（翻攝法拉利官網）

至於SP3則是「Icona」系列的第2款作品，採用品牌最強大的V12內燃發動機，最大馬力達到830匹，全球限量599輛，當初原廠建議售價為200萬歐元，但因極其稀有，現今價格已水漲船高。

美國買家代理律師林宗志為確認陳肯特的說法，實際聯繫車輛保管單位，發現後續需要陳本人親自處理才能成事，陳也坦言，車輛文件認證、與國外車廠溝通，皆需由他親自聯繫完成。法官當庭追問，相關程序是否涉及出國？陳回應不必出境，但需前往銀行及相關機構辦理認證。公訴檢察官則強調，陳財力雄厚，建請將保證金提高至5,000萬元。


詐賣超跑惡富豪1／超高技巧P圖偽造文件騙過國外買家　陳肯特超跑詐騙手法曝光
詐賣超跑惡富豪2／撐傘開敞篷車營造「有錢人的浪漫」　他靠富商賽車手人設躋身名流

01/11 全台詐欺最新數據

