「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！街頭失控後續曝光　橫紋肌溶解住院

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市金山區環金路、中正路口11日晚間發生一起驚險意外，一名44歲翁姓男子開車行經該處時，突然下車持短刀、鐮刀咆哮，隨機攔停路過車輛，更作勢攻擊，駕駛們見狀連忙閃避，最後被趕來的警方強行壓制逮捕。據悉，翁男出現橫紋肌溶解症，必須住院治療1天，且情緒依舊激動。

▲曾是「猛男界RAIN」的翁姓男子半夜在金山、萬里路口，持雙刀隨機攻擊被逮。（圖／網友授權提供、翻攝自IG）

本案發生在11日晚上7時許，翁男駕駛皮卡停在環金路、中正路口的全家超商前，並拿著短刀、鐮刀下車，隨機攔停周圍車輛作勢攻擊，讓駕駛、路人都嚇傻紛紛走避。警方獲報後立即派遣快打部隊前往，但失控的翁男竟跳回車上，倒車、衝撞巡邏車。

員警攔截過程中更對空鳴槍1發示警，最後終於在萬里區台二線、頂社路口成功圍捕逮人，其中有5名員警在壓制過程中掛彩受傷，所幸並未造成人員傷亡。

▲警方在凌亂的車子內部搜出喪屍煙彈，疑似毒駕。（圖／民眾提供）



翁男經檢驗後對毒物「依托咪酯」（喪屍煙彈）產生陽性反應，且在車上查獲喪屍煙彈，疑似涉及毒駕，送醫檢查後發現，翁男因與警方拉扯間過度使用肌肉，加上吸食毒品出現橫紋肌溶解症，必須住院治療，且因情緒過於激動，有破壞戒具、自傷情形，所以半夜送往基隆長庚救治。全案將依妨害公務罪、恐嚇公眾罪以及公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌進行偵辦。

翁男過去以「猛男界RAIN」的藝名，活躍於北部夜場、派對與活動圈，社群平台上也經常大方秀出好身材，分享健身與表演的照片，現職是保全，為何會在大馬路失控發瘋，引發路人恐慌，仍有待進一步追查釐清。