別回頭看！象山「微胖風衣搶匪」持刀搶情侶　警調監視器追凶

記者張君豪／台北報導

台北市信義區象山步道煙火景觀台7日晚間22時許驚傳有民眾遭歹徒持刀強盜財物，警方獲報後以成立專案小組，並派出鑑識人員到場採集跡證、派員擴大調閱周遭監視器畫面，希望盡快鎖定涉案歹徒身分。

▲7日晚間象山景觀台發生強案，轄區信義警方已增派警力巡邏維安。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，被害人華姓男子（21歲）與同行的陳姓女子（20歲）2人昨晚遭不詳男子出言恐嚇，並要他們交出身上所有現金，二人被持刀歹徒搶走共700元現金，歹徒還要求兩人「不能回頭看、否則會持刀殺你們！」之後歹徒快速逃離觀景台。

▲7日晚間象山景觀台發生強案，轄區信義警方已增派警力巡邏維安。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名被害人向警方表示：歹徒穿風衣外套，深色衣褲，年齡看起來約50~60歲，外加戴口罩並無法看清容貌，根據被害人描述僅知行搶歹徒身形微胖。轄區信義警方案發後，增派警力到象山地區勘查採證，並派員到山下永春崗公園、松德院區、中強公園登山口等附近可能逃逸路線，持續調閱監視器，希望能釐清歹徒身分。



信義警方表示，市府和警方對於向來寧靜安全的象山步道發生強盜事件相當重視，除原本假日編排的例行巡邏勤務外，在案發後立刻增強該區巡邏密度外，並於18-24時等深夜重點時段，加強派警員以步行、汽機車巡邏方式上山維護夜遊民眾安全。

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