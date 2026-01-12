伊朗暴動500死「全面失控」！川普放話動武　示威導火線一次看

記者王佩翊／編譯

伊朗反政府示威活動在過去數日急遽升溫，抗議規模與衝突強度不斷攀升。這波始於2周前的抗議浪潮，如今已演變成一場挑戰該國威權神職統治階層的大規模社會運動。根據人權監察組織統計，截至11日為止，示威死亡人數已超過500人，實際數字恐怕更高。由於當局嚴格限制網路與國際通訊，人權團體坦言難以進行獨立評估，國際媒體也難以取得當地消息。

▲伊朗示威越演越烈。（圖／路透）



▲伊朗示威民眾走上街頭。（圖／路透）



伊朗人為何抗議？

這場風暴的導火線是伊朗長期的經濟壓力。多年來，美國與歐洲針對核武問題施加的制裁，早已讓伊朗經濟喘不過氣。2025年6月，以色列與伊朗爆發為期12天的戰爭，美國更聯手以色列轟炸伊朗核設施，進一步掏空國庫。

同年12月，伊朗貨幣兌美元大幅貶值，加上通膨居高不下，商家與大學生率先走上街頭。但隨著集會規模擴大，訴求也從經濟層面延伸至對神權政府的全面質疑。社群媒體與電視畫面中，抗議民眾高喊「獨裁者去死」、「伊朗人，發出你的聲音，為權利吶喊」等口號。

這些抗議活動有多激烈？

美國智庫戰爭研究所的追蹤顯示，示威已蔓延至數十座城市。總部設於挪威的非營利組織「伊朗人權組織」指出，至少192人在抗爭中喪生。

美國的伊朗人權監察組織HRANA的最新報告指出，全國31省超過185座城市、約585個地點都出現示威，逾1萬人遭逮捕，近500名示威者與將近50名維安人員死亡。

BBC波斯語頻道9日播出的影片顯示，數千人在德黑蘭遊行，參與者橫跨勞工、中產與富裕階層。《紐約時報》查證的影片則顯示，9日與10日有武裝人員在兩座伊朗城市的空蕩街道開槍，明顯企圖恐嚇居民與潛在抗議者。

政府態度轉趨強硬 下令嚴懲

伊朗當局起初釋出善意，1月宣布每月發放約7美元補助給多數民眾。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）承認民眾不滿「正當」，迅速任命新央行總裁，呼籲避免「任何暴力與強制行為」。然而近日官方立場明顯轉硬，重演過往當局以大規模逮捕與暴力鎮壓示威的劇本。

檢察總長穆罕默德‧莫瓦赫迪‧阿札德10日透過官媒警告，對暴民的法律程序應「毫不寬容、憐憫或姑息」，強調「所有涉案罪犯」將被視為「真主之敵」，而這更可被視為死罪罪名。

伊朗政府已宣布為遭「城市恐怖罪犯」殺害的人員哀悼3天──推測指的是衝突中喪生的維安部隊。半官方的《塔斯尼姆通訊社》報導，總統對「國家摯愛兒女」殞落表達深切哀痛，號召民眾12日參加「全國抵抗遊行」。警察總長拉丹准將更將維安部隊的死傷歸咎於「伊朗敵人的無薪士兵」，包括美國與以色列，聲稱行動「並非維安部隊所為，而是受訓練與指揮的分子」。

▲川普放話要「幫忙」伊朗民眾。（圖／路透）



川普威脅動武 伊朗警告美軍基地成目標

國際層面上，伊朗政府在外交舞台地位削弱，又擔憂美國或以色列再次軍事打擊。美國總統川普的威脅格外引人注目，尤其在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後。川普10日在社群媒體寫道，「伊朗正在追求自由，可能前所未有。美國準備好幫忙了！！！」

美國媒體報導，川普已聽取針對伊朗的軍事打擊簡報，若伊朗政府對示威者使用致命武力，美國將「隨時出擊」。不過截至11日，他尚未公開是否做出最終決定。

伊朗政府對此有何回應？

伊朗官員放話將強力回應干預。國會議長加利巴夫11日聲明，「若美國採取軍事行動，佔領區、美軍與航道都將是我們的合法目標。」美國與以色列軍事基地都可能遭攻擊。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日表示，以色列「密切關注」抗議並支持示威者，以色列軍方稱已「做好防禦準備」應對任何攻擊。