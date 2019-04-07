「肚子痛」硬衝店家廁所搞得超噁！　小黃運將被揪出酒駕

記者張君豪／台北報導

台北市內湖警方在清明節4月5日當天上午11點接獲民眾報案，轄區店家反映有一名計程車司機自稱腹痛未經同意衝到店內上廁所，且把洗手間弄得汙穢不堪，雙方大吵因此報警，結果警方派員到場處理，卻意外發現這名「硬闖上廁所」的司機居然酒測值高達0.68mg/l，警方以公共危險、侵入住宅罪嫌移送法辦。

▲酒後擅闖店家上廁所的陳姓司機，遭業者提告侵入住宅，並被警方查獲酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警內湖分局潭美派出所警員楊宏茂、黃育居在4月5日上午11時許接獲民眾報案，轄內內湖區安康路28號之2號有糾紛，兩名警員立即趕赴現場處理。經警方現場了解，現場為一名陳姓計程車司機因為肚子痛，未經店家同意直衝洗車店內上廁所，並將店家廁所使用的汙穢不堪，店家發現後要求該名陳姓計程車司機清理，雙方因此發生爭執，店家氣得報警處理。

▲酒後擅闖店家上廁所的陳姓司機，遭業者提告侵入住宅，並被警方查獲酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

警員介入協調，卻意外發現該名陳姓車司機渾身散發濃厚酒味，且意識表達不清，店家當場向警方指證，親眼目睹陳姓計程車司機駕車停放在店門口，並表明欲提告陳姓計程車司機侵入住宅，警方聽聞後依店家提供之監視器畫面，確認該名陳姓司機之駕駛行為，經酒測後測得呼吸酒精濃度0.68mg/l，立即依公共危險及侵入住宅罪移送法辦、結果陳姓司機率性未經同意強借店家廁所，卻也因此吃上公共危險和入侵住宅官司。

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