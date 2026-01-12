獨／男大生偷走學姊愛貓狠摔虐死　雙手抓痕染血喊：我斷片了

▲新北淡水區李姓男子偷走學姊愛貓並虐死。（資料圖／新北市動保處提供）

記者黃宥寧／台北報導

有夠狠！新北淡水某大學李姓男子潛入學姊租屋處偷走其飼養黑貓帶回住處，認為貓咪作亂後失控施暴，緊抓腹部並摔擲致死。動物法醫解剖認黑貓頭蓋骨嚴重破裂、顱內大量出血為致命傷。李男辯稱酒醉斷片，檢警不採信。士林地檢署偵結後，依違反《動物保護法》第25條第1項第1款，故意傷害致動物死亡罪起訴。

李男與王女同為新北市淡水某大學學生，2人是學姊、學弟關係。2023年12月8日下午，李男見王女熟睡，竟擅自潛入她的租屋處，將黑貓以棉被包裹後帶回自己住處。

返家後，李男認為黑貓在屋內「作亂」，一時盛怒，竟基於毀損他人動產及傷害動物的犯意，持續緊抓黑貓腹部不放，直到貓咪無法再掙扎，還將牠往外丟摔，最終造成黑貓死亡。

▼新北男大生偷走學姊愛貓「帶回房間虐殺」滿手抓痕染血。（資料圖／新北市動保處提供）

學姊當時在房內聽見物品撞擊聲與貓咪淒厲慘叫，察覺不對勁後查看，發現黑貓不見，立刻詢問李男並調閱監視器畫面，這才赫然發現愛貓被學弟帶走，隨即報警處理。

警方循線前往李男租屋處，發現屋內與李男雙手均有明顯血跡，黑貓則被裝進塑膠袋內。面對警詢與檢察官偵訊，李男辯稱當時喝酒「喝到斷片」，對施暴過程毫無印象，只記得「回神時黑貓已經死在自己手上」，還稱不知道手上的血是掐死或摔死黑貓所造成。

不過，檢察官根據現場血跡、監視器畫面及動物法醫鑑定結果，認定李男說法不足採信。解剖報告顯示，黑貓頭蓋骨嚴重破裂，顱內大量出血，為致命傷勢，研判遭到外力重擊與擠壓所致，與李男供述的「無意識狀態」不符。

檢方認定，李男行為已構成《動物保護法》第25條第1款「故意傷害致動物死亡罪」，依法提起公訴。至於他同時涉犯的毀損罪部分，因學姊已撤回告訴，檢方未再追究。