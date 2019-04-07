拍賣哥超狂！　連千毅臉書嗆海署隊員「你也想吃漢堡？」

▲網路拍賣直播主連千毅3月底就曾在臉書與不贊同他請吃漢堡行為的網友互嗆。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有黑道背景的「直播拍賣天王」連千毅，上月底在直播中被網友鬧場，6日找到該名網友，請他到「麥當勞吃漢堡」並開直播飆髒話。連在直播中說到，曾經在三重環河南路開過6槍，還嗆「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」。新北角頭友人，看到影片後在臉書上直接開嗆，還召集一批人馬在今天（7日）凌晨4時許，到疑似連位於台北市重慶南路的公司樓下叫囂，持鋁棒敲擊路面還施放2枚大龍炮，大喊「連千毅咧」警方目前已約談10名涉案人到警局說明。但連千毅早在3月底聲稱找到這名酸民時，就因揚言約請吃漢堡遭任職海巡署的網友質疑：「現在警察都不管這種事嗎？」

▲網路拍賣直播主連千毅3月底就曾在臉書與不贊同他請吃漢堡網友互嗆。（圖／記者張君豪翻攝）

對於「直播拍賣天王」連千毅3月底曾在臉書po文，指稱找到人了、要請對方吃漢堡…對此也引發原本是連千毅直播拍賣粉絲的質疑、有名李姓網友就留言質疑：「真扯、這種事竟然還能被推崇。現在警察都不管這種事嗎？報警兼退訂、拜拜！」卻引發連千毅和支持者們與該網友論戰！

這名李姓網友不但被起底任職於「海巡署」連千毅上月底還肉搜李姓網友照片上傳評論一番：「穿這套的薪水，不知道誰付薪水給你的」「這張照片拍的經典 , 我給你滿分 , 優秀人才，我欣賞你，恭喜你，獲得漢堡堡50人份，馬上來吃」

▲網路拍賣直播主連千毅3月底就曾在臉書與不贊同他請吃漢堡網友互嗆。（圖／記者張君豪翻攝）

連千毅也嗆該名李姓海巡署人員：「你也想吃漢堡嗎？」李姓網友也反問：「這是在恐嚇我嗎？」也有網友質疑連千毅：「這樣也被推崇覺得很扯+1，既然都有點名氣了，本來就會有不同的聲音，怎麼可能要所有網友都一面倒支持，遇到酸民就這樣抓出來公審，是否太玻璃心？」

似乎網路直播拍賣天王連千毅很喜歡肉搜留言異議者「找出來吃漢堡」連千毅當天稍晚還直接要該名質疑的李姓網友：「要當酸民，就要對自己的行為負責 ，我再送你3100發財金，給你過年，馬上發收件人姓名地址來...」

對此北市中正一警分局表示，經請示台北地檢署檢察官，連千毅請網友吃漢堡公審行為，確有觸犯刑法恐嚇、強制罪之嫌，檢察官目前已責令警方釐清連千毅直播「吃漢堡」影像的確切地點，之後會分案給發生地點所轄警方進行後續偵辦查處，警方也呼籲民眾網路溝通須保持理性，不理性的公審霸凌直播，都有可能因此吃上官司。

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