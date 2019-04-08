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「不就是要錢」麥寮人年領六輕7200元遭酸　在地人怒：癌症病房兩天就超過

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▲▼麥寮六輕台化三廠昨日下午發生爆炸，勞動部立刻指派職安署現場實施檢查，並勒令停工。（圖／職安署提供）

▲六輕氣爆，雲林縣長張麗善下令開罰500萬元。（圖／職安署提供）

地方中心／雲林報導

台塑雲林麥寮六輕台化芳香烴三廠7日下午發生大爆炸，強大威力嚇壞當地民眾，麥寮鄉長也緊急將鄰近5村的村民撤離，以確保安全。然而，一名住在當地的年輕人就在網路上發文感嘆，只要有六輕文，就有人會酸麥寮人只想領補助，「一年7200，癌症病房兩天就超過了」、「有多少人是無法選擇定居的」。

該名網友8日凌晨在《批踢踢實業坊》的「八卦版」發文寫道，他是土生土長的麥寮人，目前剛退伍還留在家鄉，7日中午睡午覺時，突然一聲巨響及房屋震動，隨之而來的是難聞的惡臭。

▲雲林,六輕,爆炸。（合成圖／翻攝自麥寮鄉長蔡長昆臉書）

▲麥寮人年領7200元補助遭酸，在地人怒嗆「癌症病房2天就超過了」。（合成圖／翻攝自麥寮鄉長蔡長昆臉書）

面對意外的發生，他無奈的表示，每次只要有六輕文，就會有人酸麥寮人想領補助，但事實上一年7200元的補助兩天的癌症病房就超過了，「大多數在地人都知道它是個工業重鎮，但也是顆不定時炸彈」，他希望酸民留點口德，「沒有人想領7200住這裡」，他也希望國家能夠做實質改善，「否則悲劇永遠會持續發生，下一個工安事故也許就在你我身邊」。

該文章一出，也紛紛贊同原PO的說法，「一年7200真的很少...」、「一年七千二也太少，一個月七千二還差不多」、「7200根本不多啊！光是環境差，誰想住啊」，但仍有酸民回應「你覺得要加到多少才會滿意？」、「說到底還是錢的問題啊！一年72000你還嫌嗎？」而原PO則表示「全部廠內空汙過濾設備全達國際標準，保證不再有工安事故（否則停業），一毛補助都不用給」。

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關鍵字：六輕,補助,氣爆,麥寮

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