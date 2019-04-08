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母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

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▲▼一名母親帶2個女兒到寶雅買東西遇到變態猛舔小女兒的腳指頭。（圖／翻攝臉書網友Winnie Lin）

▲一名母親帶2個女兒到寶雅買東西，卻遇到變態猛舔小女兒的腳指頭。（圖／翻攝臉書網友Winnie Lin）

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書發文，她的好友帶2個女兒到寶雅買東西，沒想到在寶雅這種公共場所也能遇到變態。該名母親的小女兒遭到一名怪男猛舔腳趾頭，母親隨即大喊並追上該男子，所幸賣場內其他人也跟著一起追，才順利制伏該男，而母親已向警方報案。

該名母親表示，她們母女3人到寶雅各自逛，她在一樓美妝區，大女兒去看零食，小女兒想買魔術方塊自行搭電梯至B1，未料一名變態竟尾隨小女兒單獨進電梯，便跟小女兒說她腳上有東西，就開始蹲下猛舔她的腳趾頭，小女兒當下嚇傻不知所措，「只能讓他舔！」

隨後小女兒告訴該母親事發情形，並說該名變態沒有碰觸她其他部位，但母親聽聞此事後仍相當憤怒，「我整個火起來，怎麼可以這麼變態，這樣都敢下手！非讓他踢鐵板」。於是母親帶著小女兒去指認該名變態，「我潑婦似的拚命大喊抓變態（當時寶雅有個身心障礙工作人員第一個追著，另外有兩個客人及店長也一起），才順利制伏嫌犯。」

母親表示抓到該名變態後立即報警，但她認為過程相當折磨人，「警察局經歷近4小時訊問偵查，也真的好折磨我們，當下孩子已害怕又必須一次又一次被問整個過程，將來她又面對也要上法庭跟民事訴訟，等於一直要再重提這件噁心的事，不禁讓我這媽想，難怪很多人遇到都不想報案，因為真的不簡單！這次事小只嚇到她，但我覺得ㄧ定要給嫌犯教訓，畢竟他這次簡單得手，若下次又犯出比這更嚴重！萬ㄧ傷害更多無辜幼童」。

事後母親也向小女兒說，「謝謝妳的勇敢！讓我們能一起打擊犯罪」，並告訴她遇到變態「千萬不要怕一定要大喊大叫，引人注目讓對方無法下手」、「我相信多數孩子遇到都不知道如何處理！防不勝防，要學習處理危機意識，真的謝謝這些路人幫我擒伏嫌犯，台灣真的處處有人性溫暖！」。

而該案由台中市警察局第二分局永興派出所受理，警方7日依性騷擾罪嫌將該名變態移送法辦，但是無保飭回，員警私下也表示很無奈。該名母親也說「警察說這類犯罪通常很難抓，也可能常因證據不足釋回。」

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關鍵字：寶雅,變態,色狼,腳趾頭,女童

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