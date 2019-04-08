宴會大啖泰式生豬肉名菜　恐怖血液感染害他截雙肢保命

▲男子因為吃生豬肉導致截肢。（圖／翻攝自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร）

國際中心／綜合報導

泰國曼谷一名男子不知道生豬肉的危險，回老家探親時在宴會上吃了一道含有生豬肉末的菜餚，後來因為身體不適就醫，意外發現嚴重血液感染，還出現呼吸衰竭、敗血症等危險症狀，最終截肢才能保命。

男子諾帕拉2016年潑水節期間，回到位於素可泰府(Sukhothai)的老家過節，歡慶宴會上他吃了當地名菜「涼拌生豬血」(หลู้หมูดิบ)，該料理為將豬牛雞等肉剁碎後，再拌上辛香料混和而成，結果卻出現全身發冷、肌肉抽筋等不適症狀，就醫發現遭豬鏈球菌感染。

諾帕拉住院後，症狀很快變得更嚴重，出現急性腎功能衰竭、敗血症、呼吸衰竭和皮膚發炎等症狀，甚至被醫生警告，情況若在48小時內沒有好轉，就有可能喪命，除此之外，由於感染導致皮膚組織乾燥壞死，為了阻止病毒繼續蔓延，最後只好截肢。

手術後，諾帕拉進行長達4個多月的療程，雖然保住一命，但雙腳已遭截肢，對生活造成巨大影響，還花費超過200萬泰銖（約新台幣193萬元）治病。醫生提醒，豬鏈球菌可經飛沫或傷口觸碰而感染人類，病菌進入人體可能會侵襲聽覺神經，導致失聰，若進入血液可能引發敗血症，嚴重甚至因此失去性命。