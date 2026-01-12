　
全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

▲▼全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

▲全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」合作，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

花生控注意！全聯旗下We Sweet 、READ BREAD、阪急麵包，睽違6年再度合作知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，即日起至2月5日，推出15款花生主題甜點、麵包新品，呼應「好事花生」諧音，最低35元就能入手。

▲▼全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

▲全聯推出花生甜點。（圖／業者提供）

We Sweet 甜點方面，主推「花生布丁雲霜蛋糕」入口香濃卻不甜膩，特價115元；「花生重乳酪」將吉比花生醬融入濃厚乳酪基底，搭配花生香緹、焦糖花生淋醬，口感紮實。特價119元；創新口味「花生芋泥大福」以Q彈的大福外皮，包裹濃郁花生餡與細緻芋泥，層次豐富不膩口，特價59元。 

▲▼全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

▲全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」合作，推出「花生菠蘿泡芙」、「花生熔岩蛋塔」等。（圖／業者提供）

「花生長條千層」以蛋香餅皮、花生奶霜堆疊，特價99元；「花生菠蘿泡芙」酥脆菠蘿外皮灌入滑順花生香緹，特價89元；「花生瑞士捲」以花生戚風蛋糕捲入花生醬與鮮奶油，特價89元。

「花生熔岩蛋塔」酥脆塔皮搭配濃郁花生醬內餡，香氣十足，特價79元；「花生鹽之麻糬」Q 軟麻糬包入鹹甜花生醬，越嚼越香，特價59元；「花生雙餡銅鑼燒」可一次吃到花生醬與卡士達奶油雙重內餡，特價79元。

▲▼全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

▲「花生鹽之麻糬」、「花生奶油 QQ 棒」。（圖／業者提供）

READ BREAD 主推「花生口袋吐司」，鬆軟吐司中包入滑順綿密的花生餡，一切開就能感受濃郁花生香，特價29元。「花生奶油 QQ 棒」柔軟麵包搭配花生奶油、雪Q丁麻糬，口感層次豐富，特價39元；「花生夾心維也納」外皮酥香、內餡濃郁，甜鹹平衡，特價39元；「花生小吐司」以日常好入手的份量呈現，特價45元。

▲▼全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

▲阪急麵包也同步推出吉比花生醬聯名新品。（圖／業者提供）

阪急麵包也同步推出吉比花生醬聯名新品，將花生香氣延伸至職人烘焙領域。「花生麻吉麵包」以吉比花生巧克力醬，結合白巧克力奶香，搭配Q 彈麻糬內餡，外層再淋上墨西哥醬、撒上花生角，即日起至1月22日特價35元；「白雪花生捲」特價35元。

★全家

全家便利商店近來推出日系概念「生土司」，嚴選日規粉心粉、天然發酵奶油與麵種發酵液製作，透過精準製程，保留濕潤度與細緻口感，散發自然奶香，咀嚼時帶有Q彈層次，單條售價35元，即日起至1月20日匠土司全系列「任2件79折」。

▲▼全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有生土司、炸飯糰新品。（圖／業者提供）

▲全家推出日系「生土司」，全系列「任2件79折」。（圖／業者提供）

▲▼全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有生土司、炸飯糰新品。（圖／業者提供）

▲全家推出炸飯糰新品。（圖／業者提供）

另推出多款明太子系列新品，包括「明太子奶油炸飯糰」（42元）、「真明太子玉子飯糰」（45元）、「明太子乳酪起司沙拉飯糰」（35元）及「明太子泡菜牛飯卷」（49元），提供消費者更多元的早餐與輕食選擇。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

2026聯名混得好

2026聯名混得好

當聯名不再只是標誌的並置，而是態度與語言的交會，在2025年終銜接2026年的開頭，合作系列展現出更成熟的風格對話。Peanuts與Anya Hindmarch二度攜手，讓童趣在精緻工藝中被重新書寫；COACH與CLOT以文化為線索，勾勒了當代街頭的紋理

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

星巴克聯名《怪奇物語》！

星巴克聯名《怪奇物語》！

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

全聯花生甜點花生麵包聯名

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

