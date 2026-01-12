全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

▲全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」合作，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

花生控注意！全聯旗下We Sweet 、READ BREAD、阪急麵包，睽違6年再度合作知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，即日起至2月5日，推出15款花生主題甜點、麵包新品，呼應「好事花生」諧音，最低35元就能入手。

▲全聯推出花生甜點。（圖／業者提供）



We Sweet 甜點方面，主推「花生布丁雲霜蛋糕」入口香濃卻不甜膩，特價115元；「花生重乳酪」將吉比花生醬融入濃厚乳酪基底，搭配花生香緹、焦糖花生淋醬，口感紮實。特價119元；創新口味「花生芋泥大福」以Q彈的大福外皮，包裹濃郁花生餡與細緻芋泥，層次豐富不膩口，特價59元。

▲全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」合作，推出「花生菠蘿泡芙」、「花生熔岩蛋塔」等。（圖／業者提供）

「花生長條千層」以蛋香餅皮、花生奶霜堆疊，特價99元；「花生菠蘿泡芙」酥脆菠蘿外皮灌入滑順花生香緹，特價89元；「花生瑞士捲」以花生戚風蛋糕捲入花生醬與鮮奶油，特價89元。

「花生熔岩蛋塔」酥脆塔皮搭配濃郁花生醬內餡，香氣十足，特價79元；「花生鹽之麻糬」Q 軟麻糬包入鹹甜花生醬，越嚼越香，特價59元；「花生雙餡銅鑼燒」可一次吃到花生醬與卡士達奶油雙重內餡，特價79元。

▲「花生鹽之麻糬」、「花生奶油 QQ 棒」。（圖／業者提供）

READ BREAD 主推「花生口袋吐司」，鬆軟吐司中包入滑順綿密的花生餡，一切開就能感受濃郁花生香，特價29元。「花生奶油 QQ 棒」柔軟麵包搭配花生奶油、雪Q丁麻糬，口感層次豐富，特價39元；「花生夾心維也納」外皮酥香、內餡濃郁，甜鹹平衡，特價39元；「花生小吐司」以日常好入手的份量呈現，特價45元。

▲阪急麵包也同步推出吉比花生醬聯名新品。（圖／業者提供）

阪急麵包也同步推出吉比花生醬聯名新品，將花生香氣延伸至職人烘焙領域。「花生麻吉麵包」以吉比花生巧克力醬，結合白巧克力奶香，搭配Q 彈麻糬內餡，外層再淋上墨西哥醬、撒上花生角，即日起至1月22日特價35元；「白雪花生捲」特價35元。

★全家

全家便利商店近來推出日系概念「生土司」，嚴選日規粉心粉、天然發酵奶油與麵種發酵液製作，透過精準製程，保留濕潤度與細緻口感，散發自然奶香，咀嚼時帶有Q彈層次，單條售價35元，即日起至1月20日匠土司全系列「任2件79折」。

▲全家推出日系「生土司」，全系列「任2件79折」。（圖／業者提供）

▲全家推出炸飯糰新品。（圖／業者提供）

另推出多款明太子系列新品，包括「明太子奶油炸飯糰」（42元）、「真明太子玉子飯糰」（45元）、「明太子乳酪起司沙拉飯糰」（35元）及「明太子泡菜牛飯卷」（49元），提供消費者更多元的早餐與輕食選擇。