想讓家人日後過好日子...　罹癌船長走私350公斤K毒　早就被警監控

▲徐姓船長想趁春吶音樂祭大發毒品財，夥同輪機長走私K他命350公斤，幸好警方及時攔截，阻斷流入市面 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和分局日前接獲情資，有漁船想趁高雄「春吶」音樂藝術祭，大撈毒品財走私K他命，於是成立專案小組監控蒐證，在高雄西南方約200海浬攔截一艘漁船，起獲350公斤第三級毒品K他命，市價約3億5千萬元，可供87萬5千人次吸食，訊後依毒品罪將船長、輪機長2人移送法辦。

根據徐姓船長（44歲）供稱，因罹患口腔癌想要讓家人日後能過好日子，得知高雄「春天吶喊」音樂藝術祭即將開辦，想到走私毒品這條賺錢捷徑，趁音樂節大發毒品財，於是5日凌晨與周姓輪機長（44歲）開著「來順益333號」漁船，從屏東出發到越南，購買350公斤第三級毒品K他命，市價約3億5千萬元。

但徐、周2人的行蹤早已被警方掌握。警方表示，日前已接獲情資與海巡署高雄、澎湖查緝隊等單位組成專案小組，對徐姓船長進行3個月的蒐證監控，並掌握「來順益333」號漁船動向，6日在高雄西南方約200海浬進行攔查，在船艙內查獲這350公斤的毒品K他命，可供87萬5千人次吸食，警方成功阻絕毒品流入市面，訊後將2人依毒品罪移送法辦。