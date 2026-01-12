新北金山揮刀男「筋肉裸照」曝光　昔猛男界RAIN染毒街頭暴走

記者張靖榕／綜合報導

新北市金山區11日晚間發生一起持刀隨機攔車的驚悚案件。44歲翁姓男子晚間近8時駕駛黑灰色皮卡車，行經金山區環金路與中正路口、全家超商前時，突然下車，手持短刀與鐮刀站在馬路中央咆哮，隨機攔停來往汽、機車，並作勢揮刀攻擊，現場駕駛人驚慌閃避，街頭一度陷入混亂。事件發生後，翁男身份被起底，竟然是IG網紅，還被稱為「猛男界RAIN」。

▲新北男子持雙刀「攔車隨機揮砍」。（圖／民眾提供）



翁嫌衝撞 警方被迫開槍壓制

警方指出，翁嫌在犯案過程中多次倒車迴轉，甚至衝撞前來處理的巡邏車，拒捕行徑相當激烈。警方隨即對空鳴槍示警並展開追捕，最終在萬里區台二線頂社路口將其圍捕制伏，過程中警方開槍壓制，所幸未波及無辜民眾。

▲猛男界RAIN涉毒在金山失控隨機砍人。（圖／翻攝IG，下同）



網紅身份起底 昔日「猛男界RAIN」染毒街頭失控

翁嫌落網後，其身分隨即遭到起底。警方與網友發現，翁男過去曾活躍於北部夜場、派對與活動圈，以「猛男界RAIN」的藝名從事專業表演，憑藉健美身材與舞台演出累積一定知名度。其社群平台上多為健身與表演相關照片，多為健身與表演照片，他更大露胸肌與健美身材，其中不乏只穿丁字褲或緊身三角褲展現腹肌、胸肌的性感寫真；他過去一年最高曾演出超過600場，享受舞台掌聲與關注。

然而，昔日舞台上的表演者，如今卻在街頭情緒失控，持刀攔車並衝撞警車，形象與行徑形成強烈反差。警方表示，翁嫌初步檢測呈現毒品陽性反應，不排除其行為與毒品影響有關。

全案目前已依妨害公務、公共危險及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦，警方也將進一步追查翁嫌是否涉及長期吸毒，釐清其犯案動機與精神狀態。

警方呼籲，任何危害公眾安全的暴力行為，皆將依法嚴正處理，以維護市民生命與道路安全。