社會 社會焦點 保障人權

新北金山揮刀男「筋肉裸照」曝光　昔猛男界RAIN染毒街頭暴走

記者張靖榕／綜合報導

新北市金山區11日晚間發生一起持刀隨機攔車的驚悚案件。44歲翁姓男子晚間近8時駕駛黑灰色皮卡車，行經金山區環金路與中正路口、全家超商前時，突然下車，手持短刀與鐮刀站在馬路中央咆哮，隨機攔停來往汽、機車，並作勢揮刀攻擊，現場駕駛人驚慌閃避，街頭一度陷入混亂。事件發生後，翁男身份被起底，竟然是IG網紅，還被稱為「猛男界RAIN」。

▲▼新北男子持雙刀「攔車隨機揮砍」。（圖／民眾提供）

▲新北男子持雙刀「攔車隨機揮砍」。（圖／民眾提供）

翁嫌衝撞　警方被迫開槍壓制

警方指出，翁嫌在犯案過程中多次倒車迴轉，甚至衝撞前來處理的巡邏車，拒捕行徑相當激烈。警方隨即對空鳴槍示警並展開追捕，最終在萬里區台二線頂社路口將其圍捕制伏，過程中警方開槍壓制，所幸未波及無辜民眾。

▲猛男界RAIN涉毒在金山失控隨機砍人。（圖／翻攝IG，下同）

▲猛男界RAIN涉毒在金山失控隨機砍人。（圖／翻攝IG，下同）

網紅身份起底　昔日「猛男界RAIN」染毒街頭失控

翁嫌落網後，其身分隨即遭到起底。警方與網友發現，翁男過去曾活躍於北部夜場、派對與活動圈，以「猛男界RAIN」的藝名從事專業表演，憑藉健美身材與舞台演出累積一定知名度。其社群平台上多為健身與表演相關照片，多為健身與表演照片，他更大露胸肌與健美身材，其中不乏只穿丁字褲或緊身三角褲展現腹肌、胸肌的性感寫真；他過去一年最高曾演出超過600場，享受舞台掌聲與關注。

▲▼猛男界RAIN涉毒在金山失控隨機砍人。（圖／翻攝IG）

▲▼猛男界RAIN涉毒在金山失控隨機砍人。（圖／翻攝IG）

然而，昔日舞台上的表演者，如今卻在街頭情緒失控，持刀攔車並衝撞警車，形象與行徑形成強烈反差。警方表示，翁嫌初步檢測呈現毒品陽性反應，不排除其行為與毒品影響有關。

全案目前已依妨害公務、公共危險及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦，警方也將進一步追查翁嫌是否涉及長期吸毒，釐清其犯案動機與精神狀態。

警方呼籲，任何危害公眾安全的暴力行為，皆將依法嚴正處理，以維護市民生命與道路安全。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

行政院去年表示，「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」因經濟成長率等趨緩等影響，軍公教調薪案沒有排入總預算案。而國民黨新北市議員林國春今（12日）貼出一份「新北市政府警察局某派出所114年12月超勤加班費印領清冊」，圖片中多位警員超勤時數都在48小時以上，每小時支領數僅182元，他直言，現在勞工最低時薪每小時196元，難怪沒人願意擔任警察，就算是警察也不願意上深夜勤或假日勤務，民進黨高官們，多替基層想想吧。

喪屍猛男持刀攔車　「10警抓不住」畫面曝

喪屍猛男持刀攔車　「10警抓不住」畫面曝

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

新北男持雙刀隨機攻擊！被起底曾是猛男舞者

新北男持雙刀隨機攻擊！被起底曾是猛男舞者

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

