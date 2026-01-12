　
社會 社會焦點 保障人權

酒吧打工妹控調酒師性侵！私處採檢「DNA不符」　法官判無罪

▲▼呂文婉爆當紅女星借酒裝瘋，伸手進男生褲襠。（圖／取自免費圖庫PAKUSO）

▲一名在酒吧打工的女子，控訴調酒師性侵。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名調酒師阿力（化名）遭女員工小薰（化名）控訴性侵，被檢方依照權勢性交罪起訴。不過，法官審理證據，發現小薰體內的DNA型別與阿力不符，加上小薰證詞反覆，最終判阿力無罪。

案發前約租屋處飲酒

根據判決書內容，阿力新竹是某酒吧的股東兼合夥人，也是該酒館的實際經營決策者，以及首席調酒師。2023年間他約了小薰、證人A及另一名友人到租屋處飲酒，一群人喝到凌晨2點多才散會。

聚會後提出性侵指控

怎料聚會結束後，小薰卻控訴阿力利用職場權勢施壓，要求「陪我」，詢問是否有拒絕的權利時，還被反問「妳覺得呢」。小薰指稱，自己害怕拒絕會丟工作，最終只能被迫聽從指示，在眾人離場後返回阿力的租屋處，並在屋內遭到2度性侵。

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲一名在酒吧打工的女子，控訴調酒師性侵。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

被告反駁說法不合理

對此，阿力則開口喊冤，若是小薰真的不願意，當下應該可以向其他2人求助，不可能繼續跟他有親密行為。此外，後來小薰跟朋友在樓下抽菸時有說有笑，並無任何異狀、也沒做出求救的行為，甚至離開後還主動返回他的住處，發現門打不開，還傳訊要求「等我嗎、後門啦、不要法大ㄌ、開門啦」等訊息。

行為舉止與受害不符

阿力還說，他所租住的地方有其他室友，若小薰真的遭到強迫，為何沒有呼救，隔天還向他借充電器替手機充電，離開時也神情自若、步伐正常，完全沒有想逃離的感覺。且小薰在跟朋友聊天的過程中，還不斷說他「技術爛」、「粗魯態度差」、「要年終、仙人跳、薛翻他」等話語。

同事證稱互動親密

後續其他在場的同事也證稱，在租屋處聚會時，阿力與小薰在沙發上摟抱、講悄悄話。準備離開時，阿力與小薰的舉動像是在「18相送」，且過程中小薰並未做出求助的舉動。

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲一名在酒吧打工的女子，控訴調酒師性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

驗傷「DNA型別」不符

此外，小薰後續前往醫院驗傷、採檢，經過檢測後，DNA型別與阿力的不符。新竹地院法官經過審理後，認定缺乏充足事證，可以證明阿力利用權勢對小薰做出強迫性行為，判阿力無罪。

檢方上訴再掀爭議

檢方對判決不服、提出上訴。小薰對此則聲稱，事發後有對男友說發生什麼事，後續卻又改口稱，驗傷前曾跟男友性交。接著又改口說驗傷前未與男友性交。

高院駁回仍可上訴

由於小薰的供述前後不一，也跟告訴其他證人的情境不合，高等法院法官經過審理，認為上訴無理由，予以駁回，全案仍可上訴。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

超速60公里喊「情緒障礙」求免罰　法官打臉

超速60公里喊「情緒障礙」求免罰　法官打臉

賴姓男子去年駕車行經台11線時，因時速高達122公里、超速逾60公里遭警方取締，遭裁罰1萬6,000元並吊扣車牌6個月。賴男不服提起行政訴訟，主張案發時正值雙相情緒障礙症嚴重發作，無法辨識行為違法。法院審理後認為，測速設備合法、標誌清楚，且醫療資料不足以證明其喪失辨識能力，判決駁回其訴求。

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

「老公的財產」塗臉示愛　戰人夫24次慘了

「老公的財產」塗臉示愛　戰人夫24次慘了

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

小三偷吃人夫被抓包！只穿內褲影片被拍下

小三偷吃人夫被抓包！只穿內褲影片被拍下

