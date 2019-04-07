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大選剛結束！泰國「政壇新星」被控3罪　恐面臨9年徒刑

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▲▼泰國「未來前進黨」（Future Forward）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。（圖／路透）

▲塔納通。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

泰國上月24日舉行國會大選，至今尚未公布結果。「未來前進黨」（Future Forward）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）堪稱政壇新星，前景相當被看好，不過他6日卻被軍政府起訴3項罪名，如果罪名成立，可能面臨9年有期徒刑；他的支持者則在警局前表達不滿，並舉起標語力挺塔納通。

BBC報導，40歲的塔納通在3月選舉中表現優異，他的政黨排名第三，拿下620萬張選票。大選結束後他則收到傳票，並現身警局面臨煽動叛亂的指控，其中包括他2015年涉嫌向反政變抗議領導人提供幫助；後者當時違反了集會法。

塔納通被控泰國刑法3項罪名，他涉嫌傳播假消息，面臨網路犯罪指控，如果真的被判有罪，恐怕面臨9年徒刑，他參加議會的資格也會遭取消。對此，他聲稱這些罪名是出於政治動機，「黑暗的影響力不會讓未來前進黨單獨出現。」

許多支持者在曼谷辦公室等待塔納通，他6日離開警局時便質疑，「為什麼選舉1周後會有這種情形？我們相信我們的清白，這不只是關於我，而是為正義而奮鬥的每個人。」

支持者穿著象徵未來前進黨的橘色衣物，高喊口號力挺塔納通，他們拿著海報，上面寫有「拯救塔納通」、「結束恐龍時代」。

選舉結果要直到5月9日才會公開，初步結果顯示，支持泰國總理帕拉育（Gen Prayuth）的公民力量黨贏得最多選票，領先「為泰黨」（Pheu Thai party），未來前進黨則位居第三。

塔納通的政黨相當吸引年輕選民，立場則是反對泰國軍政府。還不清楚每個政黨最後能擁有多少席位，也增添下一屆政府的不確定性。

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