社會 社會焦點 保障人權

誠正中學爆校園暴力！學員兩度遭圍毆「右眼失能」　9人判賠211萬

▲誠正中學前副校長張聖照因詐貸、偽造文書遭判刑。（圖／翻攝自Google Map）

▲誠正中學前副校長張聖照因詐貸、偽造文書遭判刑。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

法務部矯正署誠正中學驚傳校園暴力事件，一名高姓學員短短半個月內兩度遭人圍毆，導致右眼視神經萎縮、視能嚴重減損，幾近失明。新竹地方法院審理後認定，9名涉案學員應負連帶責任，判賠醫療費、勞動能力損失及精神慰撫金共計211萬元。

根據《自由時報》，高男於2024年4月15日下午在誠正中學內，因與劉姓學員發生衝突，遭對方聯合另3人徒手毆打，甚至持塑膠水桶猛擊頭部、顏面。高男倒地後仍遭踢踹，造成腦震盪及右眼創傷性視神經病變，經治療後仍留下視神經萎縮、單眼視能嚴重受損的重傷害。

換宿舍仍難逃暴力　第二次圍毆傷勢惡化

高男事後因安全疑慮更換宿舍，不料不到半個月，4月28日晚間又因未穿拖鞋進入水房處理漏水問題，遭張姓學員等5人不滿，徒手或持鋼鍋、水桶、置物箱毆打並腳踹，導致原有右眼傷勢進一步惡化，另造成顴骨骨折、門牙斷裂及鼻部出血等傷害。經醫院診斷，高男右眼視力已無改善可能，於同年6月終止治療。

法官：終身影響生活與職涯　非皮肉傷可比

法官指出，高男因案接受感化教育，卻在校內接連遭同住學員集體施暴，行為情節重大。由於單眼視能缺損，將造成視野盲區，雙眼無法協同運作，影響立體視覺與距離判斷，日後在行走、工作及生活上風險大增，對其身心與未來發展造成長遠影響，最終判准精神慰撫金100萬元，連同醫療與勞動能力損失，裁定9人須連帶賠償211萬元。

01/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

校園暴力誠正中學視神經萎縮法院判決賠償金

