好心出借套房慘被當「砲房」挨告　男喊冤檢警打臉判刑

▲每月花上萬元租套房卻無償借給不太熟的朋友使用，不知道朋友拿來當應召站「砲房」（圖／資料照／示意用，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一黃姓男子每月花1萬1500元租下一小套房，卻被警方逮到應召集團讓泰國籍女子在套房內進行全套性交易。黃男喊冤，套房確實是他在住，一名綽號「阿水」的朋友向他借用，讓找工作的女友暫住，根本不知道最後被當應召站。不過檢警一一指出疑點打臉，台北地方法院依圖利容留性交罪，將黃男判處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

根據黃男的說法，他在2016年10月以每月1萬1500元租金，租下台北市一小套房自用，租期1年。大約半年後，綽號「阿水」的友人找他商量，因為女朋友北上找工作，但還沒有住處，希望暫借黃男的套房住約1星期即可。黃男答應，自己則到另一朋友「阿豪」位在新生北路的家裡暫住。

但2017年8月，警方在黃男的套房內，逮到與男客從事性交易的泰國籍女子，並循線破獲外籍應召站，以通訊軟體Line招攬男客，進行「全套」性交易，每次價碼約3000元到3900元。至員警查獲前，最少已有12名男客在套房內與泰國籍女子交易。

黃男強調，根本不知道「阿水」是做應召站的，「借用」的1個星期間，他怕打擾對方的女友，沒有回去查看。套房真的原本是他自己在住，每天外出返家還都會和大樓管理員打招呼。

不過出庭作證的警方一一打臉，表示查獲時搜索套房，卻不見任何男性物品，也沒有看到任何不屬於泰籍應召女的物品，顯見黃男在警方查獲前，有好長段時間沒住在套房。

更讓員警質疑的是，被問到「阿水」的個人資料，黃男回答不出來，如果真是黃男的「自宅」，按經驗法則，不太可能願冒風險交給不太熟的外人使用。況且大樓管理員雖有見過黃男，但都是「只有幾次而已」，黃男的說法顯然是說謊。

法官則認為，黃男於審理期間表示，他沒有工作正在找，但身上有20到30萬元不等現金，房租、生活費就靠這些現金支付，這樣的說法有違常情，涉犯圖利容留性交罪，因此判處3個月有期徒刑，得易科罰金。

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