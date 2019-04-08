朱立倫「早就想來跟媽祖遶境」　熱情信徒爭相合照喊「總統好」

▲朱立倫跟著媽祖遶境，沿路不少民眾爭相要求合照。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度大甲媽7日晚上起駕，前新北市長朱立倫也預計要跟著遶境5天4夜，8日上午7點走到大肚區鎮明宮時，受到大批熱情信徒包圍、爭相合照，並高喊「總統好」，朱說，早就想來遶境，但因為以前擔任公職沒時間，雖然腳很酸，但靠著毅力和大家熱情，他會繼續走完。

朱立倫上午7點徒步遶境到大肚區鎮明宮，沿路上都有熱情信徒要求拍照，大喊總統好，大家還爭相走告，「呷好倒相報」，吆喝說，快點來拍，不然以後當了總統就很難了，有些民眾也貼心送上冷飲、小吃，擔心朱餓著。

朱立倫說，雖然走得腳很酸，但心情很愉快，尤其是感受到沿途民眾熱情，每人都準備在好吃的小吃，每間宮廟也都很有特色，充滿濃濃人情味，真的是台灣最美麗的風景，他建議大家都應該來走一趟，親身體驗一下。

▲大肚區鎮明宮。（圖／記者鄧木卿攝）

朱說，其實很早就想來跟著媽祖遶境，但是以前擔任市長期間比較沒時間，現在比較空閒，所以預計要走上5天4夜，雖然平常體能訓練得不夠，但靠著耐心和毅力，以及一路上熱情民眾的鼓勵，他會走完遶境活動。

朱立倫停留10分鐘後，隨即繼續往彰化前進。