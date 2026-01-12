　
社會 社會焦點 保障人權

男持雙刀「隨機攻擊」金山攔車揮砍！身分被起底　曾是猛男舞者

記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市金山區環金路、中正路口11日發生隨機攻擊事件，44歲翁姓男子持刀攔車、攻擊，還一度駕車衝撞巡邏車，導致現場險象環生。事後翁男被起底，曾是猛男舞者，且經過檢驗對毒物「依托咪酯」（喪屍煙彈）產生陽性反應，目前全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。

▲▼新北男子持雙刀「攔車隨機揮砍」。（圖／民眾提供）

▲新北男子持雙刀攔車隨機揮砍，被起底曾是猛男舞者。（圖／民眾提供）

超商前持刀攔車

根據調查，翁男11日晚間7點多現身環金路、中正路口的全家超商前，並且左右手持短刀、鐮刀，隨機攔停周圍的車輛，並且作勢攻擊，嚇壞了周圍的用路人。

▲▼新北男子持雙刀「攔車隨機揮砍」。（圖／民眾提供）

▲新北男子持雙刀攔車隨機揮砍，被起底曾是猛男舞者。（圖／民眾提供）

駕車衝撞巡邏車

警方獲報後啟動快打機制，線上警力迅速趕抵。翁男見狀則是跳上黑色皮卡車駛離，過程中還不斷迴轉、倒車及衝撞巡邏車。

警方鳴槍成功圍捕

警方在攔截的過程中，對空鳴槍1發，最終在萬里區台二線、頂社路口成功圍捕逮人。有5名員警在歹人的過程中，出現輕微擦挫傷的傷勢，所幸事件並未造成民眾傷亡。

▲▼新北男子持雙刀「攔車隨機揮砍」。（圖／民眾提供）

▲新北男子持雙刀攔車隨機揮砍，被起底曾是猛男舞者。（圖／民眾提供）

驗出喪屍煙彈反應

後續警方經過檢驗，發現翁男對毒物「依托咪酯」（喪屍煙彈）產生陽性反應，也在車上查獲喪屍煙彈，懷疑有毒駕狀況。此外，警方還查出，翁男過去疑似是猛男舞者，現職則為保全。

多項罪嫌持續偵辦

目前警方依照妨害公務罪、恐嚇公眾罪以及公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌進行偵辦，詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

 
01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

喪屍猛男持刀攔車　「10警抓不住」畫面曝

喪屍猛男持刀攔車　「10警抓不住」畫面曝

新北市金山區昨(11)日晚間驚傳街頭失控事件，一名44歲翁姓男子在環金路、中正路口突然持短刀、鐮刀下車咆哮，隨機攔車作勢攻擊，警方趕抵後展開追捕，過程中翁男拒檢衝撞巡邏車，員警對空鳴槍示警，最終在萬里區成功壓制逮捕，過程中造成5名員警受傷。翁男事後驗出對毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）呈陽性反應，並因情緒失控與過度用力出現橫紋肌溶解症送醫治療，全案依多項罪嫌偵辦，稍早追捕的驚險畫面也曝光。

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

新北金山揮刀男「筋肉裸照」曝光　昔猛男界RAIN染毒街頭暴走

新北金山揮刀男「筋肉裸照」曝光　昔猛男界RAIN染毒街頭暴走

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

他抽煙彈「走路成喪屍」　遭攔查還想滅證

他抽煙彈「走路成喪屍」　遭攔查還想滅證

持刀攻擊喪屍煙彈猛男舞者金山

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

