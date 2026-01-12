記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市金山區環金路、中正路口11日發生隨機攻擊事件，44歲翁姓男子持刀攔車、攻擊，還一度駕車衝撞巡邏車，導致現場險象環生。事後翁男被起底，曾是猛男舞者，且經過檢驗對毒物「依托咪酯」（喪屍煙彈）產生陽性反應，目前全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。

▲新北男子持雙刀攔車隨機揮砍，被起底曾是猛男舞者。（圖／民眾提供）

超商前持刀攔車

根據調查，翁男11日晚間7點多現身環金路、中正路口的全家超商前，並且左右手持短刀、鐮刀，隨機攔停周圍的車輛，並且作勢攻擊，嚇壞了周圍的用路人。

▲新北男子持雙刀攔車隨機揮砍，被起底曾是猛男舞者。（圖／民眾提供）



駕車衝撞巡邏車

警方獲報後啟動快打機制，線上警力迅速趕抵。翁男見狀則是跳上黑色皮卡車駛離，過程中還不斷迴轉、倒車及衝撞巡邏車。

警方鳴槍成功圍捕

警方在攔截的過程中，對空鳴槍1發，最終在萬里區台二線、頂社路口成功圍捕逮人。有5名員警在歹人的過程中，出現輕微擦挫傷的傷勢，所幸事件並未造成民眾傷亡。

▲新北男子持雙刀攔車隨機揮砍，被起底曾是猛男舞者。（圖／民眾提供）



驗出喪屍煙彈反應

後續警方經過檢驗，發現翁男對毒物「依托咪酯」（喪屍煙彈）產生陽性反應，也在車上查獲喪屍煙彈，懷疑有毒駕狀況。此外，警方還查出，翁男過去疑似是猛男舞者，現職則為保全。

多項罪嫌持續偵辦

目前警方依照妨害公務罪、恐嚇公眾罪以及公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌進行偵辦，詳細案發原因為何，仍待後續釐清。