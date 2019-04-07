直播主連千毅嗆「三重老大吃屎」　角頭看不下逆襲！5煞叫囂放砲被逮

記者張君豪／台北報導

台北市中正區總統府旁重慶攔路和武昌街口、7日凌晨3時許發生一群黑衣人分開三輛轎車持棍棒、噴漆鞭炮到場聚眾嗆聲的脫序案件，黑衣人在場大喊「連千毅」出來面對，還當場放起大龍砲，雖然有民眾路下影片後po網反映亂象，轄區警方到場時，滋事份子卻快速逃逸，中正一警方今晨循線逮捕帶頭滋事的連姓男子等5人到案說明。

▲直播主連千毅嗆角頭引發衝突，7日清晨警方逮捕滋事份子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：這起衝突的起因是因為網路知名直播拍賣主「連千毅」今晨透過網路直播遭網路酸民鬧場，連千毅6日找到該名網友，請他到「麥當勞吃漢堡」並開直播飆髒話。

▲7日清晨警方逮捕滋事份子，轄區中正一警分局副分局長汪大宇說明查處經過。（圖／記者張君豪翻攝）

連在直播中炫耀，他曾經在三重環河南路開過6槍，還狂嗆「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」。這些角頭的友人，看到影片後紛紛為角頭抱屈，在臉書上直接開嗆，還召集一批人馬在今天（7日）凌晨4時許，到疑似連位於台北市重慶南路的公司樓下叫囂，持鋁棒敲擊路面還施放2枚大龍炮，大喊「連千毅咧？」

警方調查表示：連千毅過去曾在臉書直播拍賣中，賣出多樣精品手錶包包、甚至賣超跑、直升機，因為敢賣，加上豪邁霸氣的拍賣手法在網路走紅，甚至曾接受網路新聞節目專訪，但早在2011年連千毅就曾因恐嚇取財罪，遭北市警方移送。

今凌晨黑衣人在總統府附近鬧事時，警方雖獲報趕抵，但黑衣人皆已離去。警方表示，由於事發地點距離總統府不到400公尺，警方立即派遣警網到達現場，但群鬧事人等均已離去，警方經調閱附近監視器，已鎖定特定人士，漏夜將人帶回偵詢。

轄區中正一警分局副分局長汪大宇今晨表示：案發後警方成立專案小組，擴大調閱監視器追查，以車追人，循線迅速將犯嫌連姓主嫌（31歲）等5人帶返偵辦，並查扣棍棒數支，經詢問涉案人，他們都是因網路直播主連千毅凌晨3時許在網路發表言論，引起連姓主嫌等人反彈，率眾前來該直播主公司周遭表達不滿，警訊後依刑法恐嚇危害安全罪，移送台北地檢署偵辦。

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