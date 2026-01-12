　
社會 社會焦點 保障人權

牛稠溪偷倒27籃垃圾！惡行全都錄　無良商人遭罰1萬2+限期清除

▲小貨車偷倒菜渣和垃圾。（圖／環保局提供）

▲牛稠溪畔遭偷倒27籃垃圾，屏東環保局開罰。（圖／環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為遏止亂丟垃圾歪風，彰顯執法決心，屏東縣環保局全面啟動科技執法，近日在牛稠溪畔逮獲一輛小貨車趁夜偷倒大量廢棄物。司機與隨車人員利用夜色掩護，短短數分鐘內連續傾倒27籃菜渣與垃圾，自以為神不知鬼不覺，卻早已被移動式監視器全程錄下。環保局依法重罰並限期清除，強調違法棄置絕不寬貸，呼籲民眾切勿以身試法。

▲小貨車偷倒菜渣和垃圾。（圖／環保局提供）

▲小貨車偷倒菜渣和垃圾。（圖／環保局提供）

為杜絕隨意棄置垃圾行為，環保局自2024年1月起運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達100台，24小時監控取締違規行為。以重點取締範圍牛稠溪為例，114年度採科技執法取締127件亂丟垃圾、隨機點火2件，裁罰金額達32萬5,200元。

近日更發現無良商人趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著防汛道路尋覓棄置地點，先由駕駛夥同外籍移工攜帶頭燈下車先是探勘地勢，再逐一將廢棄物搬運下車，短短5分鐘共傾倒27籃廢菜渣及垃圾，離開前還刻意將凸起的廢棄物攤平。

環保局旋即以車追人，循線找到登記高雄市的車主，原以為神不知鬼不覺，但荒唐行徑全被電眼錄下，面對稽查啞口無言，外籍人士同受我國法律約束。環保局針對此道德淪喪、敗壞風俗的老闆及雇主，已依違反廢棄物清理法裁罰新臺幣12,000元、限期清除並命其受環境講習。

環保局表示，屏東縣持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等NG行為，已於各重要路口、人煙稀少的髒亂熱點網羅密布監視系統，114年度以科技執法查緝1,695件，裁罰金額高達352萬元，今年起更將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。而針對隨意棄置垃圾於分隔島、十字路口及河岸者，第一次罰3,600元，第二次罰最高6,000元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免瘦了荷包又失面子。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

