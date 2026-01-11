搜救第6天！F-16飛官辛柏毅仍失聯　軍方否認花蓮外海有浮油

▲飛官辛柏毅失聯，空軍、海巡署不分日夜搜救中。（圖／空勤一大三隊提供）

記者閔文昱／綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日夜間執行訓練時失聯，飛官辛柏毅至今下落不明。空軍表示，飛官當時疑似在花蓮豐濱外海約10浬處跳傘，各單位連日不分晝夜投入搜救。針對外界關注是否出現飛機失事相關油污，軍方指出，已協調海巡艦艇前往通報座標巡察，但並未發現任何油污情事。

空軍第五聯隊指出，今（11）日動員搜救兵力，包括空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡署艦艇7艘，並出動岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，全面搜索可能海域與岸際範圍；明（12）日的預劃兵力與今日相同，將持續擴大搜尋能量。

▲軍方、海巡不放棄希望，連日搜救飛官辛柏毅。（圖／海巡東部分署提供）

民間粉專通報「疑似浮油」 軍方搜尋後否認

日前有民間軍事粉專成員自行僱用漁船出海協助搜尋，於花蓮外海發現疑似漂浮油污，並將相關座標回報國防部與海巡署。對此，空軍說明，接獲通報後即協調海巡署派遣100噸級海巡艇前往該座標區域搜索，但現場未發現油污，也未掌握任何戰機或人員相關跡象。

海巡署艦隊分署第六海巡隊指出，目前搜救能量共派遣5艦、24艇次，並搭配無人機4架次及大量岸際人力持續搜索。惟事故海域海象不佳，現場風力達6級、最大陣風9級，浪高約2公尺，對搜救行動造成一定挑戰。

專家：難以油漬判定失事位置

針對外界揣測海面油漬可能與失事戰機有關，專家指出，戰機若高速墜海，油箱多半會瞬間破裂，油料在數天內即可能隨海流、浪況快速擴散，難以單憑油漬精準判定失事位置。國防部強調，將不放棄任何希望，持續結合海、空、陸兵力，全力搜尋飛官辛柏毅的下落。