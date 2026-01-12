70多歲嬤抖音遇愛情詐騙...真相讓她心碎

▲內埔警方勸阻吳婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔方日前接獲銀行通報，1名7旬婦人疑陷「假交友真詐騙」，準備匯款8萬元給自稱境外台商的網友。警方獲報趕到，耐心說明詐騙手法，成功讓婦人驚覺受騙，順利守住辛苦積蓄，也再次提醒民眾網路交友務必提高警覺。

內埔警分局內埔所警員陳振宏、鍾畇青，日前下午2點左右巡邏時，接獲華南銀行內埔分行通報，有民眾疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

員警到場後查知，這名7旬吳姓婦人在抖音上認識一位自稱為台商的男子，經線上聊天後互有好感，對方聲稱要跟她交往，但男子人在境外，請吳婦幫忙先支付機票費用，要匯款新臺幣8萬元。

警方向吳婦表示，這是典型的網路愛情詐騙，詐團會先用俊男、美女相片，包裝成具有相當社經地位人士，比如軍官、戰地醫生等等，再藉由聊天使人放下心防，接續會以交往為由，並告知他人在國外，需要幫忙，等被害人匯款之後，這個人就會消失不見了。經警方及行員的即時攔阻，順利阻止吳婦匯款，後續員警再請吳姓婦人到派出所關懷提問，並介紹各類型詐騙手法，吳婦對於行員及員警熱心幫忙，深表感激。

內埔分局長江世宏表示，網路交友要謹慎小心，假交友真詐騙，都是先以交友為華麗包裝，一開始熱切噓寒問暖，讓人產生被愛的感覺，之後話題就會引導到金錢。民眾如發現可疑，請立即撥打110或是165反詐騙專線諮詢，或直接到鄰近派出所找警察查證。