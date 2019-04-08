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網酸「年度大甲盃」開打！媽祖遶境陣頭搶鑾轎鬥毆...至少3起了

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地方中心／台中報導

大甲媽7日晚間10時許起駕遶境後，隨即陸續傳出沙鹿區鎮南路及大甲區大甲溪橋旁等地發生陣頭鬥毆事件，過程還被上傳至「黑色豪門企業」。網友看完後笑稱，「這根本是年度大甲盃格鬥賽。」似乎已經見怪不怪。

▲▼大甲繞境衝突。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲▼大甲繞境衝突。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲眾人打成一團。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

每年大甲媽繞境都會發生搶轎等鬥毆衝突，沒想到今年還沒開始起駕，街頭就發生行車糾紛，至少10人在大馬路上打起來；而沙鹿區鎮南路則是兩方陣頭爆發推擠，所幸旁人拉開才沒有釀成進一步衝突。

沒想到晚間11點半左右，大甲溪橋旁又發生鬥毆事件。對此大甲分局指出，眾人行經中山路一段附近，因有信徒欲靠近觸摸鑾轎造成推擠衝突，不過現場執勤員警發現後有立即制止、平息糾紛，後續將依法通知相關人士到案偵辦。

▲▼大甲繞境衝突。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲警方上前制止。

警方強調，任何形式的暴力，都會被視為違法行為，凡經警方獲報查處，皆將依法嚴辦，呼籲民眾尊重宗教活動秩序，保持虔誠與理性。

另外，大甲媽祖鑾轎預計8日下午2時進入彰化市區；對此，彰化警察局已經派出300多名警力接駕護轎，並由刑警大隊坐鎮指揮，嚴防暴力衝突。

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關鍵字：大甲媽,鎮瀾宮,大甲盃,鬥毆,繞境

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