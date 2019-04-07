妳女兒在我手上！　婦遭詐發揮大媽精神　300萬殺到3萬5

▲刑事局預防科7日中午提出詐騙電話預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局7日中午發布電話詐騙預警：彰化縣1位擁有碩士學歷的李姓婦人日前在家接到詐騙電話，歹徒聲稱「你女兒在我手上，趕緊籌錢贖人」，李婦看到來電顯示號碼就是女兒手機，誤以為在外地念書的女兒真的被人擄走，便依照指示到超商購買多筆遊戲點數交付，歹徒原本開口要求3百萬元贖金，所幸李婦發揮「大媽本色」一路殺價、把贖金減到3萬5千元。

刑事局指出，詐騙集團先將來電顯示竄改為李婦女兒手機門號，撥打李婦家中市話行騙，誆稱其女兒被朋友陷害涉入毒品糾紛，積欠毒販3百萬元，要求婦人立刻籌錢贖人，接著不斷撥打婦人手機佔線，表示要監控其一舉一動，要求婦人不准報警或告訴他人，否則就對其女兒不利。

由於歹徒竄改來電顯示，導致婦人對歹徒說詞深信不疑，心急的被害人立即到銀行領錢，再照歹徒指示、接連往多家超商購買遊戲點數交付，所幸李姓婦人過程還不忘發揮大媽本色殺價，一路將贖金殺價到僅剩3萬5千元，等對方收到遊戲點數掛斷電話後，婦人急忙打電話給女兒確認安危，這才發覺遇上詐騙。

刑事局預防科表示，這種「假綁架」電話詐騙手法，歹徒利用父母擔心子女安危的恐慌心理行騙，掌握被害人家庭狀況後，謊稱其子女積欠地下錢莊鉅款、涉入毒品交易等，要求被害人將現金放置僻靜處所，或以購買遊戲點數、超商代繳等方式交付贖金，呼籲民眾接到類似電話應趕緊向親友查證，如歹徒不斷打電話佔線，可用筆談方式請他人協助報警，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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