社會 社會焦點 保障人權

懷疑好哥們「與女友過從甚密」　男闖停車場砸他的小黃洩憤

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一處停車場發生計程車遭毀損案，39歲詹姓男子因懷疑41歲陳姓老友與自己的女友互動太過頻繁，醋勁大發，趁半夜衝到停車場，砸毀陳男的計程車左後車窗洩憤。警方獲報後在不到24小時內，循線在桃園將詹男逮捕到案，全案依毀損罪嫌移送法辦。

▲▼陳男停在新莊區停車場的計程車，遭好友詹男砸毀車窗，監視器拍下詹男到停車場後下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男停在新莊區停車場的計程車，遭好友詹男砸毀車窗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局10日晚間9時許接獲民眾報案，指稱在三泰路的文中三停車場內，停放的計程車車窗遭破壞。員警到場發現車子左後車窗已碎裂滿地，經初步檢視，車內並無財物遺失，研判並非為了行竊，而是帶有恐嚇或報復性質的惡意毀損。

受害車主陳姓男子向警方表示，車子已停放停車場約一星期，並不清楚確切遭破壞的時間點。由於停車場內夜間無人管理，警方立即展開調查，調閱周邊監視器畫面，鎖定一名行跡可疑的男子並展開追蹤。

經警方深入追查後，鎖定詹姓男子涉有重嫌，11日深夜11時許，在桃園市將他緝捕到案。據悉，詹男與陳姓被害人是認識多年的好友，但詹男近期發現陳男與自己的女友連繫頻繁，懷疑兩人有「不當關係」，引發強烈不滿。詹男因知道陳男平時計程車停放處，在怒氣難消的情況下，才衝往停車場砸毀車窗。全案訊後依毀損罪將詹男移送新北地檢署偵辦。

▲▼陳男停在新莊區停車場的計程車，遭好友詹男砸毀車窗，監視器拍下詹男到停車場後下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下詹男到停車場後下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男停在新莊區停車場的計程車，遭好友詹男砸毀車窗，監視器拍下詹男到停車場後下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

01/11 全台詐欺最新數據

高雄小黃左轉撞行人！他站斑馬線「肉身擋車」

高雄小黃左轉撞行人！他站斑馬線「肉身擋車」

大寮深夜街頭驚見離奇一幕！11日23時57分許，在大寮區鳳林路與山頂路口，一輛黃色計程車停在斑馬線上，卻動彈不得。行車畫面顯示，一名男子站在車前方，雙手插在口袋、面無表情地盯著司機看，彷彿「用肉身擋車」，現場氣氛詭異又緊張。

停車場竄大火轎車燒成火球　恐怖畫面曝

停車場竄大火轎車燒成火球　恐怖畫面曝

男金門大橋落海失蹤3天　鎮宗海灘尋獲遺體

男金門大橋落海失蹤3天　鎮宗海灘尋獲遺體

Uber收購皇冠大車隊　公平會給答案

Uber收購皇冠大車隊　公平會給答案

小黃司機狂讚「中國支付方便」　結果傻眼了

小黃司機狂讚「中國支付方便」　結果傻眼了

