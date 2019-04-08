跟隨大甲媽到彰化　談總統初選朱立倫笑著「六字」回應

記者唐詠絮／彰化報導

7日上午朱立倫徒步跟隨大甲媽祖到彰化，首站到位於永靖鄉的黑狗兄襪廠參觀地方產業發展狀況，彰化縣議會國民黨團書記長劉淑芳與二林20多位果農到場熱情迎接高呼總統好，同時拉起「朱總統好」的長布條，對於近日總統初選的議題，朱立倫都說，「不談政治」，希望媽祖婆保佑，國泰民安風調雨順。

▲前新北市長朱立倫到彰化永靖台灣黑狗兄襪廠參觀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前新北市長朱立倫到彰化永靖台灣黑狗兄襪廠參觀，二林果農到場相挺選總統。

朱立倫首次參加大甲媽祖遶境，作為期5天4夜的宗教之旅，直說，「腳真的酸」，黑狗兄襪廠老板李東林趕緊拿出設計的機能媽祖襪送給朱立倫，就連朱立倫的助理也購買，說真的好穿，但為了能跟上大甲媽的行程，在現場停留40分鐘後便啟程趕往下個行程出發。

▲朱立倫到彰化永靖台灣黑狗兄襪廠參觀，襪廠老板李東林送給朱立倫媽祖襪。（圖／記者唐詠絮攝）

由於國民黨中央要各地黨部民代表態，現在有台北台中高雄等8個縣市黨部全力支持徵召韓國瑜，而外傳主席吳敦義自己也沒放棄參選，朱立倫是不是也應該趕快表態，朱立倫對於媒體的詢問，笑笑說，「今天都不談政治」，只說就是宗教徒步之旅，為全台灣民眾祈福，讓台灣更好。

▲前新北市長朱立倫與彰化鄉親握手。（圖／記者唐詠絮攝）

接下來下午朱立倫將接受國聲廣播電台專訪，接著跟大甲媽繞境從彰化彩鳳庵出發，晚上到南瑤宮休息，明天將進入雲林參訪。

【其他新聞】



►台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭 「亂棍爆打」車窗全毀



►老公偷情被抓包急籌贍養費 人妻恩准「500顆羅漢松清園價」