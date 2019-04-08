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朱立倫跟大甲媽到彰化　「黑狗兄」李東林送「媽祖襪」

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▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，購買用過的民眾都說很棒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，送給前新北市長朱立倫。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」，7日中午預計媽祖鑾轎將會進到彰化，前新北市長朱立倫也跟著大甲媽來到彰化，首站行程將到永靖鄉黑狗兄襪廠，拜訪彰化的中生代傳奇人物黑狗兄李東林，兩人見面相見歡，李東林拿出開發有千里眼順風耳的「媽祖襪」給朱穿上，朱大讚真是太好了！

▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，購買用過的民眾都說很棒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，有千里眼順風耳。

51歲李東林體專畢業，是排球選手，在彰化地區業界都稱他為黑狗兄，1991年開始經營襪廠，早年是愛迪達的代工廠，一年高達200萬雙，2012年在2月底美韓自由貿易，被停單之後開始自創品牌，後來商業週刊將他的勵志故事拍成為微電影、出書「黑狗兄的青春夢」，前總統馬英九及親民黨主席宋楚瑜都曾到他的襪廠參觀，2014年開頸椎後，如今襪廠業務交給3個8年級的兒子女兒經營。

▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，購買用過的民眾都說很棒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，用過的都說棒。（圖／記者唐詠絮攝）

李東林曾經跟著大甲媽祖遶境，看到很多信眾都是靠媽祖能量及意志力走路，可以配合長時間輕鬆走路，因此開發機能媽祖襪，從打版一直到配色前後一個月的時間，運用網路與實體店面的行銷，連月來都有不少的民眾購買，有穿過的民眾都說很棒！

▲彰化黑狗兄襪廠設計媽祖襪，購買用過的民眾都說很棒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化黑狗兄襪廠曾經被拍成微電影出書。

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關鍵字：大甲媽祖,台灣黑狗兄,媽祖襪,朱立倫

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