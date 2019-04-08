民進黨初選鬧分裂？　李俊俋：儘速關閉潘朵拉的盒子

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德欲挑戰總統蔡英文的連任之路，使民進黨總統初選陷入僵局。對此，民進黨立委李俊俋8日則在臉書表示，「民進黨初選，打開了潘朵拉的盒子」，現在首要之務，是盡速關閉潘朵拉的盒子，讓一切回歸到合理、公平、程序正義的初選制度上，這才是接地氣的表現。

李俊俋表示，這幾天沿路掃街，鄉親們表達很多對於民進黨總統或立委初選制度的擔憂，這些理由不外乎，第一，初選造成互相攻訐，形成黨內分裂；第二，民調電話是否有其公正性；第三，會不會有人刻意配合其他黨派，進行反運作、反支持。

李俊俋提及，民進黨是堅持民主價值、持續引領社會進步的政黨，長久以來，初選制度的可貴，是為了讓其他一樣有理想的同志加入參選的行列，藉由政策和理念的呈現與辯論，讓民眾可選擇所支持的人，交由市場機制做決定，藉此讓民主活絡運行，鄉親對初選制度有疑慮，是因為「橫柴入灶」所造成。

李俊俋提到，蔡英文或賴清德各有支持者擁護，兩將對壘的過程中，旁邊的啦啦隊喊出攻守戰略，互相放話，剛開始時，各方喊出對壘叫陣，各擁其主的力挺選邊站，搞得不站出來力挺的人，就是不支持，逼得黨主席卓榮泰喊停，又傳出有人要開臨時全代會、暫停初選，眼看輿論紛起，這才喊出這是假新聞。

李俊俋認為，若這些戰略是真的，可見啦啦隊們一心想要走捷徑、贏得勝利，「於是端出橫柴要生火取暖，然橫柴如何入門，當然會被擋在門口，啦啦隊心想，既然門不夠大，那就打掉小門、重建大門，甚至乾脆就把門給拆了」，如此一來，當然引起基層民眾的擔憂。

李俊俋指出，路線之爭，在所難免，大家充分討論、比較與溝通，才是民主的真諦，而政見發表會就是民進黨的首要民主價值，才能彰顯其獨特的政治文化，若不辦政策辯論會，無疑是「將民主的神主牌拋在腦後」。

至於初選會不會造成黨內的分裂，李俊俋表示，只要賴清德、蔡英文一心為土地，他相信彼此無隔閡，但啦啦隊們提出霸王條款，美其名是助選，卻藉由私下放話，藉此攻擊對手，進而鞏固自己的勢力，這些行徑對民進黨造成內傷，這樣的「攻防戰略」，已將民進黨的價值拋棄，恐造成民進黨全盤皆輸。

李俊俋指出，立委初選，也是一樣，民眾對民調電話的公正性存疑，他想其來有自，鄰近縣市的歷史經驗，讓嘉義市民心驚，以全民調的方式決定提名的候選人方式，規則訂定的原意是想要找出最大公約數支持的參選者，獲取最大的認同，然而，現在是否有可能被其他黨派進行反操作，聰明的嘉義市民已嗅到問題點。

李俊俋表示，總統或立委的初選，不用刻意苛責另外一方的正當性，競爭本來就是民主的生活常態，但必須審慎思考初選制度的合理性、公平性與程序正義，依合理性而言，若有競爭者出現，必定要透過協調，互相溝通；若溝通不成，也不用高喊退選，機制上就是必須走到初選民調這一關。

李俊俋提到，就公平性而言，目前對現任者無優先或是保障條款，那麼為何「挑戰」現任者，讓現任者與競爭者透過政策辯論說清楚、講明白，這才是「公平」，讓雙方可以陳述立場，爭取認同與支持，才符合民進黨的民主精神；至於程序正義，如何建立公平機制，這是黨中央的亟思解決之處。

李俊俋指出，初選制度，從一登記開始，就彷彿打開潘朵拉的盒子，啦啦隊們群魔亂舞，各持武力叫陣，搞得烏煙瘴氣，要重新讓民眾支持民進黨，首要之務，是儘速關閉潘朵拉的盒子，讓一切回歸到合理、公平、程序正義的初選制度上，這才是接地氣的表現。