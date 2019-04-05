老公偷情被抓包急籌贍養費　人妻恩准「500顆羅漢松清園價」

▲偷情被抓包急付贍養費是柳智元的創意想法。（圖／柳智元提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

走在彰化縣社頭鄉東彰路路旁，眼前為之一亮的是，上面寫著「偷情被抓包急籌贍養費」、「羅漢松清園價」的布條，原來這是34歲柳智元樹園主人的突發奇想，經過柳妻授權同意，希望這個創意能將園內種了12年的500株羅漢松銷售出去。

柳智元原來是雲林莿桐鄉人，就讀體育相關科系畢業，但因為熱愛園藝，來到彰化「花的故鄉-田尾」學習相關技藝，因緣際會下，在12年前到社頭鄉看中這塊將近1.5分地，將它承租下來，開始孕育他與羅漢松的點滴故事。

▲柳智元與老婆相知相惜，鶼鰈情深。

柳智元說，這500顆高4到5米的羅漢松，就像他的兩個小孩般，要從幼株每天用心用愛灌溉才能長大茁壯，因為要將園區改為園藝店面，因此想了好幾種創意想法，最後才在老婆大人的同意下，「偷情被抓包急付贍養費」的布條掛上，羅漢松1顆1200元到3600元，若整批500棵一起買，每棵要價只要800元的價格割愛出清。

▲柳智元種的龍漢松有4到5米高。

這兩塊布條就設在羅漢松園旁，每條長360公分、寬150公分，花了他2500元。網友看到說，這想法簡直要噴飯了，超級療癒，柳智元笑著說，這幾天有人看到布條，也接到不少電話，但通常都是問得多，買得少，當然也有接到親戚朋友的關心，問說兩夫妻還好吧？讓他哭笑不得。

▲柳智元一家。

柳智元在8年前與心愛的老婆結婚後，生下一子一女，湊成個好字，他說，謝謝老婆與他相知相惜，擁有兩個小孩已經擁有滿滿的愛，未來只想好好賺錢養家，一家人簡單快樂知足的生活。

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