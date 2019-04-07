台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

▲彰化陣頭與台南陣頭發生衝突，彰化陣頭北返時竟遭到對方尾隨砸車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

地方中心／台南報導

台南市下營上帝廟4月6日遶境大典，約下午5時行經下營區仁愛街時，彰化和美的陣頭與台南當地陣頭發生口角嫌隙產生衝突，警方獲報後立即趕往壓制並帶回，但沒想到事後彰化陣頭北返行經國道3號斗六路段時，台南陣頭竟又從後方追上，不僅逼車還持棍棒將對方轎車車窗全砸毀，嚇得彰化陣頭趕緊報案，而兩地警方也已對雙方進行約制，並警告不得再有衝突，否則嚴辦。

警方表示，雙方人馬原先在仁愛街時爆發衝突，還有人持西瓜刀及球棒到場聲援，警方獲報後立刻出動快打部隊約40多人到場壓制，並將雙方共24人帶回偵辦。

▲台南市下營上帝廟遶境大典，陣頭雙方人馬發生衝突相約談判，被麻豆分局快打部隊，迅速強壓雙方人馬帶回依法偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

不料，彰化陣頭人員6日晚間開車北返時，台南陣頭出動3輛車尾隨在後，行經國道3號斗六路段時，竟逼車還以亂棍攻擊，導致對方車窗全毀，引擎蓋凹陷，而破碎的玻璃還波及到車上一名女子，所幸僅輕微擦傷。

▲彰化陣頭車窗全被砸毀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局獲報後，也立刻出動大批員警到和美交流道等候，並將彰化陣頭護送回到派出所製作筆錄，而陣頭人員低調不願提告，警方隨後也將全案交由台南警方辦理。此外，兩地警方也對兩派人馬進行約制，嚴禁雙方再爆發衝突，否則將嚴辦。

【更多新聞】

海路慘虧改走陸路！狡猾嫌犯不敵海巡鷹眼 「1億元」私菸全查獲

正宮傳合照宣示主權 小三囂張回擊「裸體視訊」嗆：照片不能證明已婚！

保母不顧掙扎重壓男嬰「活活悶死」 兒科醫師哀慟：死前痛苦難以形容