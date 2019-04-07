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大甲媽遶境！政要巨頭「全到場」信徒狂喊：總統好…至少15萬人到場

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖7日深夜10點0分起駕遶境，由於2020年適逢總統大選年，不少有意參選總統的政治人物也陸續來參拜，現場更是擠得水洩不通。大甲分局預估，預計到場參拜的信徒超過15萬人。

台中市大甲區的鎮瀾宮每年遶境進香已成為習俗大事，有意角逐的總統的王金平、吳敦義、韓國瑜等人上午開始都陸續參拜，總統蔡英文也在下午3時抵達，前行政院長賴清德隨後也抵達參拜；此外，台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫將參與部分遶境行程。

前立法院長王金平上午11時首先抵達鎮瀾宮說，「大甲媽實在講很疼我、關心我，民國74年就有請人跟我講一些事情，也是非常的靈驗」，並強調如果當選總統，他的政見就是希望國家興旺，維護主權，確保國內不對立鬥爭，消除內耗，讓社會和諧經濟自然發展。至於兩岸和平，他認為「兩岸要追求和平，應該要對等和平地坐下來談，談出一個共同的未來」。

▲▼前立法院長王金平到大甲鎮瀾宮上香，並請媽祖。（圖／記者李忠憲攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼大甲媽繞境,吳敦義到場。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／攝影中心攝）

國民黨主席吳敦義則錯開時間，在下午1時到。面對黨內初選的提問，吳敦義直言，「我們會在最適當的時間，做最必要而適當的安排」。

高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕在下午2時許抵達，和鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒一起上香參拜大甲媽，現場15萬的信徒也齊聲大喊「選總統！」「總統好」，氣氛非常熱烈。

▲▼韓國瑜參拜大甲媽。（圖／記者陳玉攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者陳玉攝）

▲蔡英文參拜大甲媽。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文。（圖／攝影中心攝）

總統蔡英文則在下午3時，和交通部長林佳龍、行政院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕一起進入廟中參拜，並參與媽祖上轎儀式。隨後，蔡英文也在下午4時許也蒞臨拱天宮參拜白沙屯媽祖。

前新北市長朱立倫下午4點多抵達，沿途有不少民眾高喊「總統好」，朱也露出微笑回應，「除了參拜，還要陪著媽祖走5天」，追求人民平安健康快樂。

▲▼大甲媽繞境,朱立倫。（圖／攝影中心攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／攝影中心攝）

▲賴清德參拜大甲媽。（圖／記者鄧木卿攝）

▲前行政院長賴清德。（圖／記者鄧木卿攝）

隨後，前行政院長賴清德下午5時抵達，在董事長顏清標、副董事長鄭銘坤陪同下，走進廟內參拜，現場「賴清德、加油」聲四起，賴清德肯定鎮瀾宮的遶境盛事，展現出台灣宗教高度，顏則祝他心想事成。

賴清德停留10分鐘要離開時，台北市長柯文哲也到場參拜，兩人王不見王。柯文哲致詞時說，「我今天是來還願的」，他知道很多政治人物也都來參拜甚至扶轎，但他覺得不需要，今天就單純還願，跟著媽祖遶境，回到台灣最底層感受台灣生命力才重要。

大甲媽遶境也在晚間10時正式開始，現場湧入至少20萬的信徒，網路直播的觀看人數更高達1.6萬人。

▼台北市長柯文哲。（圖／攝影中心攝）

▲▼大甲媽繞境,賴清德、柯文哲。（圖／攝影中心攝）

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關鍵字：大甲媽,吳敦義,朱立倫,韓國瑜,賴清德,蔡英文,柯文哲

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