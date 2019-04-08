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大甲媽起駕參拜！「韓國瑜＆蔡英文」拚比人氣　空拍圖網戰翻了

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▲▼總統蔡英文、韓國瑜，大甲鎮瀾宮空拍圖。（圖／翻攝自PTT、向陽TV）

▲大甲鎮瀾宮空拍圖，猜猜哪邊是誰。（圖／翻攝自PTT、向陽TV，下同）

地方中心／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖7日起駕，適逢明年總統大選年，不少大咖政治人物前來參拜，期間高雄市長韓國瑜、總統蔡英文陸續到場，失控擠爆現場。一名網友就在PTT貼出2人的空拍照對比，發現蔡英文出現大家都讓道，怕傷害總統金身；而韓國瑜出現時，大家擠成一堆。

▲▼總統蔡英文、韓國瑜，大甲鎮瀾宮空拍圖。（圖／翻攝自PTT、向陽TV）

▲蔡英文空拍圖（上右）。

原PO寫道，「大家尊敬總統，跟總統保持一定距離，表情莊嚴肅穆，自動讓開一條路給總統通過，怕傷總統金身，耽誤國政；韓國瑜這邊則是，一堆人擠來擠去，大家表情不僅不莊重，還嘻皮笑臉。」

貼文一出立馬引起兩派論戰「韓比較親民，蔡高傲與人民有距離」、「總統維安比市長維安，別搞笑好嗎」、「就維安等級不同啊！韓粉素質不意外就是」、「小英太親民了，主動找人握手」、「蔡感覺比較沒人氣」。

▲▼總統蔡英文、韓國瑜，大甲鎮瀾宮空拍圖。（圖／翻攝自PTT、向陽TV）

▲韓國瑜空拍圖（上左）。

也有其他網友指出「維安等級不一樣吧」、「比這個滿無聊的」、「相片距離不一樣，要怎麼比」、「無聊大甲的信徒本來最多，幹嘛做比較」。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,蔡英文,總統蔡英文,大甲媽,空拍圖,大甲鎮瀾宮

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