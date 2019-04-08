韓流席捲全台！「神力女超人」許淑華爆：當初不看好他

▲國民黨立委許淑華。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

「韓流」在2018年九合一大選席捲全台，原本不被看好的高雄市長韓國瑜，成功擊敗民進黨候選人陳其邁。韓團隊核心成員、國民黨立委許淑華近日則透露，其實從一開始連她都不看好韓國瑜能贏。

許淑華曾在競選時期擔任發言人，她在近日受訪表示，自己跟韓家完全沒淵源，當時韓國瑜開始出馬競選高雄市長時，當時的民調就落後20至30%，大家都覺得在那麼辛苦的地方打選戰，不見得打得贏，也缺乏他方的奧援，後來韓冰就推薦自己擔任總部的發言人，才進入團隊。

許淑華說，欣賞韓國瑜在競選黨主席時，對黨的政見、還有不同的理念和想法，印象韓國瑜是位反應好、口才好外，更是一位很有擔當的人 ；在選前兩人有一次交談，她一度說出「無論最後結果如何，還是希望韓國瑜一定要留在黨內，一起打拚，為大家一起共同努力」，言下之意其實是不看好韓，現在回想起來，覺得自己講這個話還蠻好玩有趣的。

對於「韓流」效應，許淑華指出，這是反映的是百姓的願望，無非是希望政治人物能夠對台灣帶來更好的方向，難怪韓國瑜當時一喊出「人進來、貨出得去，高雄發大財」，馬上就點出台灣現今的問題，讓韓流的後續效應，會造成強大的風潮。

▼韓國瑜備詢。（圖／地方中心攝）