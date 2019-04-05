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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝光！三寶橫著過馬路...下秒被「休旅車撞飛」翻滾2圈痛倒

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突發中心／新北報導

新北一名古姓男子4日下午任意穿越汐止區大同路一段馬路，結果在外側車道遭林姓女駕駛撞飛，當場翻滾2圈倒在馬路中間，幸好來車都及時停住，未再輾壓造成2次傷害。警方指出，古男送醫後已無大礙，由於他任意穿越馬路，依道路交通管理處罰條例第78條開罰300元罰鍰。

▲▼路人闖馬路被撞飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲古男順利通過第一台車。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

▲▼路人闖馬路被撞飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲古男根本橫著過馬路，把路當他家。

▲▼路人闖馬路被撞飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲下秒現世報，在快車道被撞飛。

警方表示，古男（44歲）下午1時許為了貪快，從公車站牌穿越3個車道到中央分隔島，再準備穿越對向車道到對街，不料途中就被快車道的白色休旅車撞個正著，整個人先是撞上擋風玻璃，再反彈拋飛出去、掉落在馬路的中央，幸好大家車速都不快，否則把人輾過，後果將不堪設想。

對此也有目擊者將行車紀錄器放上「爆料公社」寫道，「前不久人還走過我們的車後方，然後他突然闖馬路，就這樣飛過一台sentra落在我們眼前，幸好我們車速很慢，所以煞車沒有碰到傷者；阿密陀佛，我們能做的就是保護傷者，擺放三角架引導車流，等待救護車到來。」

▲▼路人闖馬路被撞飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲整個人撞上擋風玻璃。

▲▼路人闖馬路被撞飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲滾了兩圈。

▲▼路人闖馬路被撞飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲最後倒臥在馬路中央。

目擊者描述，「後來我們看行車記錄器時，有看到那個人是在公車站牌旁邊往路邊走，經過我們車輛後，直接闖越馬路，因為那個人剛好是從看不到的地方衝出去，車子才會直接撞上，然後就整個飛越到我們前方摔落了。」

警方指出，古男送醫後全身多處擦挫傷，顱內、胸腔臟器部分出血，所幸經搶救後已經無生命危險，待他人狀況好一點，將依道路交通管理處罰條例開出300元罰單。

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關鍵字：穿越馬路,闖馬路,行車紀錄器,撞飛

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