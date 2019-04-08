女星稱「高雄3000億弊案」　陳菊告定了：要求說明轉貼來源

▲點出民進黨死穴「韓國瑜緊握」！張琍敏477字控：有弊案…陳菊提告了。（圖／翻攝自YouTube）



記者陶本和／台北報導

資深女星張琍敏日前怒嗆總統府秘書長陳菊蛇鼠一窩，並稱高雄有弊案，隨後被陳菊提告後刪文，8日也貼文道歉。對此，陳菊辦公室稍早表示，已委請律師遞狀，並要求她正式澄清跟公開道歉，也要說明轉貼的資訊來源。

張琍敏日前在臉書上指出，高雄市長韓國瑜為何不選總統，指稱因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統是調虎離山，「高雄的3000億弊案和高雄經濟的發展，是民進黨的死穴，現在這兩點死穴，被韓國瑜牢牢抓住不放，民進黨急得上串下跳，舉全黨之力攻擊」。

隨後陳菊也硬起來提告，張琍敏則在8日在臉書上貼文，強調臉書文章是來自朋友圈，純屬轉貼動作，並沒有杜撰惡意，造成陳菊的不敬，感到遺憾，也表達歉意。下方還有友人董念台留言表示，不會有事的，陳菊只是想嚇嚇臉友，真的亂告就陪她好好玩玩。

但是，陳菊辦公室稍早發出聲明，宣示「吿真的」，已委請律師遞狀，並強調張女士身為公眾人物，相關言論應負有社會責任，避免誤導社會輿論，她的言論，不僅是針對陳菊秘書長個人清白，也包括全體高雄市政府團隊的名譽。

因此，陳菊辦公室強調，希望張女士能就其表述的不實內容進行正式澄清及公開道歉，以端正視聽，也要求說明轉貼的資訊來源，共同遏止抹黑造謠的歪風，捍衛言論自由。