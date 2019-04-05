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姪女愛上太陽會兄弟！叔陪談判遭「10惡煞圍毆」滿臉血...痛心喊：這種人妳還要

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突發中心／台北報導

新北市板橋區民生路2段5日清晨5時許發生鬥毆事件，17歲劉姓少女與前男友因為感情糾紛相約談判，還找來劉姓叔叔、汪姓等3親友助陣，不料卻被對方撂人圍毆。據了解，劉叔被打到頭破血流，當場痛心對姪女喊話，「這種人妳還要嗎？他們不是好人，看我們被打成這樣。」

▲▼劉姓女子與前男友發生感情糾紛，找來叔叔助陣要談判，卻被對方找來的青少年圍毆。（圖／記者趙永博攝）

▲劉姓女子與前男友發生感情糾紛，找叔叔助陣談判。（圖／記者趙永博攝，下同）

警方表示，當人員到場時，現場只剩劉姓少女這方的人，其中劉男及2名友人被圍毆後，頭部鮮血直流，經簡單包紮再送往板橋亞東醫院進行救治，所幸治療後3人皆並無大礙。

劉姓叔叔（37歲）向記者表示，自己是劉女的親叔叔，為了要幫姪女出頭，才會相約出來喬感情事，沒想到前男友居然撂來10幾名少年，並且自稱是「太陽會的兄弟」，然後講沒幾句話就拿短棍等武器揍人、圍毆，甚至連開來的車都被砸壞，行徑十分囂張，會勸姪女不要再執迷不悟，快離開這個恐怖的人。

▲▼劉姓女子與前男友發生感情糾紛，找來叔叔助陣要談判，卻被對方找來的青少年圍毆。（圖／記者趙永博攝）

▲▼劉姓女子與前男友發生感情糾紛，找來叔叔助陣要談判，卻被對方找來的青少年圍毆。（圖／記者趙永博攝）

▲結果叔叔與其他2友人被打到頭破血流。

警方指出，目前還不清楚打人的一方是什麼身分，不過已在現場追捕到2名少年，連同劉姓少女人馬一併帶回派出所偵訊；將調閱周邊監視器畫面追查其餘逃逸少年，同時還要釐清真正鬥毆原因。

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關鍵字：姪女,叔叔,感情糾紛,圍毆,揍人

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