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持牙刷性侵弱女子！渣男辯「只是挑逗」...揭童年被強暴陰影：我要報復

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▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲顏男辯稱童年被強暴，因此把仇恨報復在無辜少女身上。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

突發中心／台北報導

北市一名顏姓男子發現少女小花（化名，智能障礙）站在街上，覺得有機可乘，居然假意陪同回家，結果把人壓制在浴室內，拿牙刷恫嚇「不聽話，殺掉妳」，性侵得逞。台北地院審理後，法官認為顏男前後說詞不一，分明狡詐，依加重強制性交罪判他8年半有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，顏男本來坐在機車上滑手機，後來小花上前詢問幾點，發現她似乎有智能障礙，試探之下才知道她的家裡沒大人，因此起了邪念，假意陪少女回家，接著趁對方在浴室洗澡時，衝進去拿牙刷恐嚇。少女嚇到不敢反抗，任由顏男舔胸、摸下體，慘遭性侵得逞。

小花在法庭上哭訴，「顏男拿牙刷戳我的胸口，我在浴室內喊了100次的救命，那個人說再喊就要把我殺了，他吸我的奶，用他的雞雞戳我月經的地方。」她繼續說，「我有一堆事情還沒做，他就叫我去洗澡，還在浴室跟我說不要跟老師講，不要跟爸爸媽媽講。」

小花的母親則證稱，在這件事情之後，小花陸續復發7次癲癇，足見是性行為後產生焦慮、不安的情緒反應。而鄰居也表示，少女曾求助有陌生男子跟著她回家，並用尿尿的地方頂她月經來的地方。

法官審理後認為，張姓男子一開始表示因為先前被強暴的陰影，讓他把仇恨轉嫁到少女身上，但之後卻翻供辯稱根本不清楚少女智能不足，拿牙刷只是挑逗她、雙方是兩情相悅，前後供詞不一，足見狡辯、不知悔改，因此依加重強制性交罪判他8年半有期徒刑，全案可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：救命,牙刷,性侵

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