小三否認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」...正宮聽完氣暈

▲法官最後判准夫妻2人離婚。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）



地方中心／桃園報導

桃園一名劉姓男子與許姓女子發展出婚外情，陸續發生多次性行為，把對方全身上下摸透、看透，不過事後2人姦情遭元配發現，被怒告妨礙家庭及訴請離婚。檢方偵查終結，認定劉妻僅能證明雙方關係密切，但與通姦的部分還有差距，因此予以2人不起訴處分。

檢方調查，婚外情曝光後，劉男坦承確實有和許女發生性關係，不過許女卻極力否認。根據《聯合報》報導，劉男指認許女「右胸有顆痣，屁股上有疤痕」，因為看過太多次，記得一清二楚。

檢方偵查終結，認為劉男的說法只可以代表他與許女的關係親密，但劉妻卻不能舉出2人通姦的證據，因此與通姦罪尚有差距，對2人不起訴處分。

事後劉妻氣憤表示，2人獲不起訴後開始變本加厲，丈夫根本不回家，電話也不接，整個人間蒸發，雖曾發存證信函要對方履行同居義務，但都不被理會，已經對丈夫感到很心寒，希望訴請離婚，請求法院能夠判准。

法官審理後認為，劉男不回家，也不與元配聯繫，且還與許女同居、關係甚密，顯見已經沒有想要維持婚姻的意願，婚姻關係也已經出現破綻，難以回復，因此判准離婚。

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