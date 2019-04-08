「大甲媽人潮國民黨動員的」？　蔡英文斥：別相信網路謠言

▲總統蔡英文駁斥網路謠言。（圖／蔡英文Line官方群組）



記者陶本和／台北報導

又是假訊息！總統蔡英文8日透過Line官方群組指出，她7日在大甲鎮瀾宮參香，祈求大甲媽保庇、國泰民安，但有網友刻意造謠，稱總統說「九天八夜的大甲媽人潮，多是國民黨動員的」；她極力駁斥此訊息，「我從來沒有這樣的說法，從，來，沒，有！請大家千萬不要相信網路謠言」。

大甲鎮瀾宮媽祖於7日展開9天8夜遶境行程，蔡英文於下午3點與行政院長蘇嘉全前往鎮瀾宮，進行上轎儀式，市長盧秀燕與交通部長林佳龍也都出席，分站在蔡英文左右兩側。而蔡英文在談話時表示，大甲媽對台灣民眾信仰的影響力，代表著台灣人對於信仰的堅定，無私奉獻的精神。

不過，網路上有網友刻意造謠，指稱蔡英文說「九天八夜的大甲媽人潮，多是國民黨動員的」。對此，蔡英文8日上午透過Line官方群組表示，昨天她和信眾一起在大甲鎮瀾宮參香，在媽祖遶境進香前祈求大甲媽保庇，國泰民安，所有陪同遶境參與的民眾一切平安順利，「這兩天卻看到有人這樣用不實的聳動文字，造謠我的說法。」

蔡英文跟大家澄清，這張圖是假訊息，「我從來沒有這樣的說法，從，來，沒，有！請大家千萬不要相信網路謠言！」

▲蔡英文參拜大甲媽。（圖／攝影中心攝）