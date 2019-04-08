怕萌萌反應太大！總統府音樂會證實「彩虹光是給LGBT的訊息」



▲鄭宜農唱《光》瞬間彩虹光打亮總統府！總統府音樂會視覺設計師證實「是給LGBT的訊息」。（圖／文總提供）

記者林育綾／台北報導

「2019總統府音樂會」在6日晚間結束，當晚出櫃的歌手鄭宜農在台上演唱《光》的瞬間，彩虹雷射光打亮整個總統府，也在社群網路掀起話題。而主辦單位文總在事後發表2篇幕後觀察，不但揭秘音樂會許多隱藏彩蛋，也透過視覺設計統籌邱煥升證實，彩虹打光「某方面像是釋出給 LGBT 的訊息，某方面萌萌們看到也不會有太多反應。」

文總《Fountain新活水》團隊在幕後觀察專文提到，此次總統府音樂會的視覺設計統籌邱煥升，過去曾幫多位藝人像是五月天、張惠妹、林宥嘉等操刀演唱會視覺，就連總統蔡英文在2016年的就職典禮視覺也是由他設計。對於這次總統府音樂會的視覺構想，他從群眾的角度出發，盡力讓觀眾參與者產生投射與共鳴，勾起大家共同的回憶。

他提到在「建築之美」節目中，12位舞者透過肢體語言詮釋「總統府」這座建築，這中間牽涉到編舞、音樂、視覺及燈光，必須在兩週的時間內完成。時間壓力下，製作團隊來回修改，反覆測試，直到演出當天仍在微調動畫與編舞，絲毫不放過任何一點差錯。

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而除了圖騰、幾何等元素，「文字」也是邱煥升運用的重點之一。他特地找了書法家創作相呼應的字體，像是亂彈阿翔演奏《走馬燈》時則挑選了壓扁的粗明體，發想自廟宇中「肅靜」執事牌，凸顯警世意味；而生祥樂隊演奏《有無》時，搭配的是拾荒拼貼感較重的字體。



▲2019總統府音樂會視覺設計由邱煥升統籌操刀。（圖／文總提供）

音樂會後段，鄭宜農演唱《光》到歌曲高潮同時，無數七彩光束打亮整座總統府，伴隨著台下觀眾的驚呼，這段巧妙的安排，在直播、社群平台上都引起熱烈地討論，皮格子樂團主唱林艾德就在個人臉書上發表心得「會不會代表LBGT族群呢？」引發了近萬人按讚、超過1800次轉貼分享。

由於當晚音樂會透過邀請不同世代、不同語言、不同音樂領域的表演者，象徵著不同的族群，究竟彩虹光是不是真的代表LGBT？大家的猜測也在這篇幕後觀察揭秘中獲得證實。

文中提到，邱煥升笑說，原先彩虹的元素是想透過視覺表現，但在與製作人討論後，決定改用打光的方式呈現，「某方面像是釋出給 LGBT 的訊息，某方面萌萌們看到也不會有太多反應。」這不僅僅是呼應《光》這首歌的歌詞，更像是與表演者內心的對話。



▲當晚的彩虹光，經證實確實是給LGBT族群的訊息。（圖／文總提供）

邱煥升感性地說，希望自已的動畫能夠跨越族群、跨越世代，營造出「一起攜手」的感覺，因為這正是台灣當下最需要的事。今年總統府音樂會，無論是選曲或是動畫，都是為了表達「即便知道彼此不同，依然能夠在同一條船上」的理想，藉由大家都能哼唱的歌，將所有人扣連在一起，或許就是這場音樂會最重要的目的。

＊小辭典：LGBT是由女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮略字。1990年代，由於「同性戀社群」一詞無法完整體現相關群體，「LGBT」一詞便應運而生、並逐漸普及。（摘自維基百科）

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