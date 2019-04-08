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影／體操妹空翻判斷失誤　下秒眾人前「雙腿折成斷掉竹筷」

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▲▼薩曼莎在體操比賽中當場折斷腿。（圖／翻攝自youtube）

▲薩曼莎在體操比賽中當場折斷腿。（圖／翻攝自youtube／IG下同

 國際中心／綜合報導

身為體育選手，除了是樂在自己的興趣之外，有機會代表參賽是一種榮譽的表現，但學習體育的過程中，也可能會遭遇到痛苦的災難。美國阿拉巴馬州的奧本大學一名女體操選手薩曼莎（Samantha Cerio ），日前就在體育比賽上因為判斷失誤，在空翻之後狠狠坐在地上，造成雙膝骨當場走位變形，嚇壞觀眾跟評審。

根據英國《每日郵報》報導，薩曼莎在體操比賽上，原本氣勢十足的準備進行自己的個人表演，沒想到就在空翻至墊子上的瞬間，疑似因為判斷失誤，導致兩腿沒有踩穩，當場用力坐在地墊跟地板之間，兩腿膝蓋因為承受不住重量，當場骨頭明顯跑位，甚至快要岔出大腿皮膚。

▲▼薩曼莎在體操比賽中當場折斷腿。（圖／翻攝自youtube）

▲因為判斷失誤讓雙腿折斷。

薩曼莎受傷當下表情相當痛苦，醫護團用擔架將她抬離現場，所有的觀眾、評審也起立幫她鼓掌。在比賽的前一晚，薩曼莎還在社群網站上提到自己將會「努力工作，繼續挑戰自我」。令親友相當心疼的是，薩曼莎除了是一個相當正面的體操選手之外，也是一位高材生，原本將在今年6月結婚並且進入波音公司工作。

不少粉絲看到薩曼莎體操受傷的瞬間，心疼的留言，「她真的是一個非常用心的女孩」、「辛苦了，奮力到最後一秒，雖然差一點，但是已經夠了」、「看到畫面真的太心疼了」

 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：體操,美國,脫臼,膝蓋,體操選手

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