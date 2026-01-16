幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

▲救生員意外身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名24歲救生員為了幫一名遊客撿回掉落在池中的結婚戒指，沒想到因此被泳池排水系統吸住，導致他受困在池中溺水身亡。

水上樂園意外 救生員遭排水口吸入

事件13日發生在巴西聖保羅州伊圖佩瓦市(Itupeva)當地水上遊樂園Wet’n Wild water park，24歲救生員吉列爾梅(Guilherme da Guerra Domingos)為了幫助遊客，意外被排水系統吸住。

當地媒體最初報導稱，吉列爾梅是在工作時因為突發疾病身亡，然而警方報告顯示，他是被吸入遊樂設施Water Bomb排水系統並被卡住。

救生員受困池中15分鐘 家屬控排水管吸力驚人

家人表示，排水系統吸力非常強，在吉列爾梅身上留下一大塊瘀青，由於吸力太強大，讓其他救生員都束手無策，在水中受困長達15分鐘。

水上樂園表示，吉列爾梅在園內已工作2年，於去年10月才升職成為首席救生員，他是一名善良開朗、有愛心的人，目前園方正在與相關部門合作。

水上遊樂園強調，Water Bomb設施底部沒有設置排水口，其液壓系統是採側邊排水設計，排水口位置與滑梯出口、遊客離開泳池的方向皆是相反的。市政府也在聲明中表示，水上遊樂園的營運符合所有必要文件要求。