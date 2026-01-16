　
國際

台灣為何願意鉅額投資？　美商務部長：必須讓川普高興

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國總統川普與商務部長盧特尼克。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

台灣與美國15日宣布正式達成貿易協議，以台灣企業在美投資總額上看5000億美元（約新台幣15.8兆元）的承諾，換取對等關稅降至15%不疊加，以及其他多項商品免除關稅。美國商務部長盧特尼克受訪時表示，台灣之所以願意在美國挹注如此巨額的投資，是因為台灣必須讓美國總統川普高興。

談台灣貿易協議　盧特尼克：必須讓川普高興

盧特尼克接受CNBC採訪時，被問及台灣是否意識到中國對其晶片產業構成的風險。他表示，台灣之所以做出「巨額承諾」，是因為「他們必須讓我們的總統高興（they need to keep our president happy）」，「我們的總統是保護他們國家的關鍵，所以他們必須讓他高興。」

他繼續說道，「所以如果你問，他們為何要這麼做？我的意思是，這是一項對於美國本土化的巨大承諾。而答案是，因為川普對於保護他們而言至關重要，所以他們想要讓我們的總統高興，對吧？他們希望我們兩國之間保持非常積極的關係。」

▼盧特尼克接受CNBC專訪時，談及美台貿易協議。

川普去年曾威脅對非美製晶片課徵100%關稅，盧特尼克直言，如果未能兌現在美建廠的承諾，這項措施仍有可能實施，「關稅可能高達100%。」他還透露，政府目標是在川普這一任期內，把台灣供應鏈與產能的40%移至美國。

台美貿易協議有哪些？

美國商務部15日宣布，美台達成重大貿易協議，台灣科技企業承諾在美投資2500億美元，用於興建及擴建晶片製造設施，另外還有台灣政府提供的2500億美元信用保證，總投資額上看5000億美元。

作為交換，白宮將台灣關稅從20%降至15%（不疊加），並對非專利藥物及其原料、飛機零組件、特定自然資源，取消對等關稅。此外，台灣在美建廠的「獲批准施工期間」，可進口高達預計產能2.5倍的設備或原料，不需支付額外關稅，完工後仍可免稅進口1.5倍美國產能的貨物。

▼台美簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

雙邊聚焦台積電

2025年，全球最大晶片製造商台積電（TSMC）已承諾投資至少1000億美元擴展美國產能。《彭博社》報導，該企業也將成為主導2500億美元新投資案的公司之一。盧特尼克透露，台積電可能進一步擴大在美業務，因為該公司已在亞利桑那州廠區周邊購入數百英畝土地，計畫興建6座晶圓廠。

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣關稅15%　川普政府：TSMC美國擴廠再加碼

台灣關稅15%　川普政府：TSMC美國擴廠再加碼

美國與台灣達成重大貿易協議，除了將台灣輸美商品關稅下調至15%外，更換取台灣半導體產業對美國高額投資承諾。

談妥對等關稅15%不疊加　鄭麗君：對台經濟衝擊減緩8成

談妥對等關稅15%不疊加　鄭麗君：對台經濟衝擊減緩8成

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

台美晶片關稅台積電投資盧特尼克貿易協議商務部長

