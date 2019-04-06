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19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

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▲▼哈利專挑青少女下手，非禮完還以本子記下。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲哈利專挑青少女下手，非禮完還以本子記下。（圖／翻攝自當事人臉書）

國際中心／綜合報導

藉著幫忙寫家庭作業，往往都是兩性追求的招數之一，但卻可能淪為罪犯藉機靠近無知孩童的誘因。英國19歲少年哈利（Harry Leigh）利用幫忙寫作業的理由，接近將近30名年紀介於13～15歲的青少女，進而強逼少女做出猥褻的動作或是愛撫、性交，並且記錄在一本「神秘的筆記本」中。

根據英國《每日郵報》報導，哈利慣用的伎倆，在初步認識了少女後，藉著聊天便會提到「我能夠幫妳一起完成作業」，讓女方完全卸下心防後，進一步逼迫女生發生性關係，或是做出猥褻姿勢拍出不雅照，目前估計已經有超過30名受害者。而警方將哈利送到精神病院接受檢查時，初步研判他應該有精神方面的問題。

此外，哈利在犯罪的過程結束後，都會將和少女發生關係的過程詳細記錄在筆記本中，更寫下，「希望有一天可以成為連環殺手」更已經擬出自己的謀殺手冊。哈利更向警方坦承，自己在對這些少女下手時，拍攝的照片也會製作成不雅照保存在電腦中。

警方根據他所提供的犯案動機，以及蒐集到的證據，其中包括犯案的「惡魔筆記本」判定有期徒刑8年，在哈利承認製作不雅照片後，日前法官考欲將延長哈利的刑期，並且列入性侵犯登記冊、並且將會嚴格限制未來他使用電腦以及接觸16歲以下青少年、兒童。

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關鍵字：青少年,殺手,少女,家庭作業

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