闖空屋試膽發現1億日圓！　沖繩16名學生「搬光現鈔」下場慘了

▲沖繩16名國高中生在一處荒廢多年的空屋內發現超過1億日圓的巨額現金。（示意圖／123rf）

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣一群少年去年玩試膽遊戲時，意外在一處荒廢多年的空屋內發現超過1億日圓的巨額現金，並在隨後一個月內多次潛入行竊。沖繩縣警近日證實，已將涉案的16名國、高中生依侵入住宅及竊盜罪嫌函送法辦。

試膽意外發現巨款 16名少年多次潛入搬錢

根據《琉球新報》等日媒報導，這起案件發生在沖繩本島的一處空屋。相關人士於15日透露，共有12名男國中生及4名男高中生涉及此案。警方調查發現，這群學生在去年5月至6月期間，頻繁進出該棟空屋，涉嫌從中竊取約1億日圓的現金。

涉案少年在偵訊時均已承認犯行。他們供稱，最初是因為「試膽」才進入該空屋，沒想到意外發現大量現金，之後為了籌措吃喝玩樂的費用，才開始頻繁出入該地偷錢，甚至購買年輕人間流行的「喪屍煙彈」等毒品。

全案已於去年11月中旬正式函送法辦。

豪宅荒廢20年 竟藏上億遺產

據了解，這棟空屋所在土地的相關人士表示，該處已至少20年以上無人居住。土地由居住在沖繩縣內外的親戚共同持有，由於建築老舊，目前已在協調拆除事宜。

土地關係人的一名男性指出，這棟房子原先是由一名外縣市出身的企業家所有，現存建築約建於50年前。他感嘆，這棟房子是前輩當年辛苦打下的基業，承載著親族的許多回憶，相當氣派。

地主：不知屋內藏金 盼少年改過自新

對於這起離奇竊案，土地關係人無奈表示，因為長期讓房屋處於空屋狀態，完全沒想到裡面竟然藏有如此巨額的現金，更沒料到會發生這種社會案件。

該名男性感嘆地說，雖然房子即將拆除，但還是希望這群少年能為自己的行為贖罪，並徹底改過自新。