尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

▲尼斯湖水怪，是為人津津樂道的世紀謎團。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

76歲的資深研究者辛恩（Adrian Shine）追尋蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）超過半世紀，近日坦言已不再相信它真實存在，並推測大多數目擊事件只是船隻尾流的錯覺。

只是錯覺 尼斯湖養不起水怪

辛恩認為，多年來種種目擊事件，其實是船隻尾流造成的。穿越尼斯湖的喀里多尼亞運河（Caledonian Canal）帶來大量船隻交通，這些船隻行駛時產生的水波，在湖面形成多個隆起的波浪，「尾流在這裡形成了多峰形態，這就是人們經常看到的現象。」其他常見的誤認情況，還包括平靜水面上的鳥類，容易被誤認為水怪的長頸。

除了視覺錯覺，辛恩也從生態角度分析水怪不存在的原因。他指出，尼斯湖水溫過低，且湖中魚類數量不足以支撐一隻如傳說中體型龐大的生物生存。

辛恩接受英國《太陽報》採訪時說，其懷疑心態源自一次親身經歷。當時，他看見一個疑似水怪駝峰的物體，走近後才發現只是一塊岩石。在那之後，一名研究古典藝術的魔術師，向他展示許多目擊照片的破綻，「它們全都是假的，他向我們做出了解釋。」

Adrian Shine, the world's leading Loch Ness Monster expert, has concluded that Nessie was never real.



He spent 52 years searching for the monster before giving up. pic.twitter.com/vybapbgNfk — Pubity (@pubity) January 11, 2026

追尋52年不後悔 仍盼有天看見水怪

辛恩是英國皇家地理學會（Royal GeographicalSociety）會員、尼斯湖計畫（Loch Ness Project）創辦人，1973年以來一直在研究尼斯湖水怪，不僅透過尼斯湖計畫，為這個世紀謎團建立龐大資料庫，1987年還主導了一次全面性的湖泊勘查行動，並於1994年進行鑽探調查。

追尋水怪52年半後，辛恩如今已是半退休狀態。回顧這段漫長的探索旅程，他並不感到後悔，「我獲得了無窮的樂趣，如果有任何新證據出現，那將是非常美妙的事。」

儘管辛恩已不再相信水怪存在，但仍抱有一絲希望。他坦言，若有一天能夠親眼看見這個傳說中的生物，仍會感到「非常欣喜」。