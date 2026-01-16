　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本政壇大轉變！立憲民主黨、公明黨「合作組新政黨」　黨名出爐

▲▼立憲民主黨黨代表野田佳彥、公明黨黨代表齊藤鐵夫決定籌組新政黨，黨名為「中道改革連合」。（圖／達志影像／美聯社）

▲立憲民主黨黨代表野田佳彥、公明黨黨代表齊藤鐵夫決定籌組新政黨，黨名為「中道改革連合」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本政壇出現重大變化！立憲民主黨與公明黨今（16）日正式宣布攜手籌組新政黨，新黨名定為「中道改革連合」，兩黨領袖強調將以不偏左右的中道路線為核心，結合執政與在野的中道力量，提出貼近民生的務實政策，迎戰即將到來的眾議院改選，期盼在動盪的政局形塑新的政治選項。

根據《日本放送協會》，立憲民主黨黨代表野田佳彥與公明黨黨代表齊藤鐵夫16日共同召開記者會，對外公布新黨名稱為「中道改革連合」。兩黨當天上午已透過東京都選舉管理委員會，向總務大臣正式遞交新政黨設立申請。

此舉正值日本首相兼自民黨總裁高市早苗表態，打算在23日召集通常國會時，研議解散眾議院進行改選的敏感時機，被外界解讀為因應選舉的戰略布局。

野田佳彥在記者會上指出，中道政治的精神在於「既不向右傾、也不向左傾」，而是透過充分討論後找出解方，並以「生活者優先」為出發點，針對民生經濟提出現實可行的政策。他強調，政治不應讓個人服從於國家或強烈意識形態，而是以每一個人的尊嚴作為根本價值。

齊藤鐵夫則表示，新政黨的成立，是以「成為中道政治改革軸心」為方針所踏出的重要一步，未來將致力於打造讓民眾能安心生活的社會，同時守護日本的和平。他也強調，來自執政陣營與在野陣營的中道力量攜手合作，具有重要象徵意義。

▲▼立憲民主黨黨代表野田佳彥、公明黨黨代表齊藤鐵夫決定籌組新政黨，黨名為「中道改革連合」。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，「中道改革連合」的基本政策將納入消費稅減稅等主張，預計19日正式對外公布相關綱領與具體政策內容，以此作為新政黨的政策藍圖。

在選舉布局方面，立憲民主黨已宣布，將從16日起連續3天緊急公開招募新政黨的公認候選人。立憲民主黨選舉對策委員長逢坂誠二表示，兩黨已決定在新政黨旗幟下迎戰選舉，目標擬推出200名候選人，並在時程允許下，盡可能推進相關手續。

據悉，公明黨過去曾與自民黨攜手合作長達26年，長期被歸為執政黨陣營，然而2025年高市早苗成為自民黨總裁後，齊藤鐵夫逕行宣布退出「自公聯盟」，如今更選擇與日本在野第一大黨立憲民主黨合作。部分民眾受訪時怒批，公明黨此舉「毫無節操」可言。

同日稍早，野田佳彥也在埼玉縣埼玉市進行街頭演說，呼籲將長期在執政陣營內從事中道政治的公明黨，與在野中道路線的立憲民主黨相結合，集結溫和保守派與自由派力量，掀起一股「大浪潮」。

不過，新黨動向也引來執政黨批評。自民黨幹事長鈴木俊一在黨內集會直言，該新黨給人的印象更像是為了選舉而互相支援所成立的「選舉互助會」，在能源、核電與安全保障等國家關鍵政策上，理念與基本方針仍付之闕如。他質疑，這樣如烏合之眾般的政黨能否長久存在，呼籲選民審慎判斷。

01/14 全台詐欺最新數據

日韓要聞日本立憲民主黨野田佳彥公明黨齊藤鐵夫中道改革連合

