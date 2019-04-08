親手挖出屍體！托拉雅人為過世家人穿新衣「列隊遊街開趴」...震撼畫面曝光

▲印尼部落挖出家人遺體。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

國際中心／綜合報導



世界之大無奇不有，在印尼的蘇拉威西島（Sulawesi），每年都會舉辦名為「MaiNene」的盛事，當地的托拉雅民族會舉辦特殊的「趕屍」儀式，凡家中長者過世舉行喪禮後3年，他們會挖開親人的墳墓，然後將遺體取出，為過世的親人梳妝打扮，還會帶在身旁一同遊街「返家團聚」，藉以緬懷已故的親人。

▲托拉雅民族將這項傳統儀式視為年度盛事。

綜合外媒報導，島上南方的托拉雅（Toraja）民族將這項傳統儀式視為年度盛事，在每年8月都會開棺挖墳，目的就是為了與過世的親人再度團聚，可說是當地人紀念親人的一種方式，就像台灣每逢清明節的掃墓儀式一樣。

據了解，當地每年舉行一次的「趕屍節」儀式活動，就算是嬰兒或是兒童的屍體也會被家人挖出來藉以團聚，活動也會持續3天，過程中禁止哭泣與哀悼，因為托拉雅人認為，這樣的時刻「是快樂的」，更是一種尊重已故親人的方式。

▲托拉雅人除了替已故親人穿上新衣服外，還會順便修補棺木。

托拉雅人除了替已故親人穿上新衣服外，還會順便修補棺木，接著會讓已故親人在村內列隊遊行，現場就如同派對一般。托拉雅人將死亡視為重生，在葬禮舉行上也很細心，一點都不害怕親人的遺體，許多年輕人還會與遺體合照，就如同對待活人一樣，神情相當自然。

▲托拉雅人將死亡視為重生。

追溯印尼趕屍儀式的起源，相傳當地在數百年前爆發內戰，戰爭後留下的遺體要送回各自的故鄉安葬，便透過「趕屍的儀式」讓往生者自己走回家，不過儀式據說也是有禁忌的，在特定時間內，不能有任何人碰觸亡者的遺體，否則趕屍會失效，無法自行走入棺木中。

▲當地人對死亡不畏懼，以一種自然平常的心態對待。（圖／翻攝自bhaskar）

趕屍又稱移靈，俗稱「吆死人」，是大陸湘西與上述印尼蘇拉威西島地區的一種運送在異鄉死去的本地人遺體回鄉的技法，也是殭屍傳說的來源之一。